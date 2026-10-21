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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Kökeni El Clasico'ya dayanan lanet: Suudi Al-Nassr'da sakatlıklar Fransızca konuşuyor

M. Simakan
K. Coman
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly
Al Nassr FC
Premier Lig
Fransa
Suudi Arabistan

Sakatlıklar "El Alemi"yi kuşatıyor

Sakatlık laneti, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ı Roshn Ligi'ndeki Al Faisaly ile oynayacağı beklenen maç öncesinde takip etmeye devam etti.

Al Nassr, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında öbür gün cuma günü Al Majma'ah Spor Şehri Stadı'nda Al Faisaly'ye konuk olacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesi, Al Nassr'ın şu anda yaşadıkları sakatlık nedeniyle iki Fransız yıldızı, kanat oyuncusu Kingsley Coman ve defans oyuncusu Mohamed Simakan olmadan maça çıkacağını bildirdi.

Gazete, sağlık ekibinin her iki oyuncuyu Al Faisaly maçında sahaya sürme riskini almayı reddettiğini ve yeniden sakatlanmalarından çekinerek kendilerine özel rehabilitasyon programlarına devam etmelerini tercih ettiğini açıkladı.

Sağlık ekibi, iki Fransız oyuncuyu önümüzdeki günlerde yeniden muayene edecek ve böylece önümüzdeki pazartesi AFC Elite Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl maçına çıkıp çıkamayacaklarına dair durumlarını tespit edecek.

Coman ve Simakan, AFC Elite Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında geçen haftadan önceki pazartesi Özbekistan ekibi Neftçi'ye karşı 3-1 kazanılan maçtan bu yana sakatlık yaşıyor.

İkilinin, geçen perşembe Al Ahli'ye karşı oynanacak klasiko maçında ertelenmeden önce forma giyememesi bekleniyordu; ancak Roshn Ligi'nin onuncu haftasında dün salı oynanan Neom maçında da yer alamadılar.

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