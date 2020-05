"Kokain alabilmek için madalyamı sattım"

2005'te FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kaldıran Sao Paulo'nun eski oyuncusu, uyuşturucuyla yaşadığı sorunları anlattı.

Sao Paulo'nun eski oyuncusu Flavio Donizete, kokain bağımlılığı yüzünden FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu madalyasını bile sattığını anlattı.

Sao Paulo altyapısından yetişen Donizete, 2005 yılında Paulista Eyalet Şampiyonası, Copa Libertadores ve 'u eleyerek FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşayan kadronun bir parçasıydı.

Globoesporte'ye açıklamalarda bulunan Donizete, "Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu madalyamı uyuşturucu almak için sattım. Yaklaşık 3 bin euro'ya sattım ve gelen paranın neredeyse hepsini kokaine harcadım. Kokaine başladıktan sonra her şeyi kaybettim. İlk başlarda ortalama bir kullanıcıydım ama kokain hayatımda daha önemli hale geldikçe sahip olduğum her şeyi yitirmeye başladım. Biriktirdiği tüm para uyuşturucuya gitmişti. Sabah, öğlen, akşam... Sürekli kokain kullanıyordum. Tüm bunlara rağmen yanımda olmaya devam eden eşim ve kızlarım dışındaki her şeyimi kaybettim. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım kokaini denemek oldu." diye konuştu.

2009 yılında Sao Paulo ile olan sözleşmesi bitince serbest kalan ve şu anda 36 yaşında olan Donizete, uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu ve şimdilerde Sao Paulo eyaletinde bahçıvanlık yapıyor.