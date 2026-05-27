Stefan de Vrij, 26 oyuncudan oluşan Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda yer almıyor. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Inter'in savunma oyuncusunun ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasının nedenlerini açıkladı.

"Geçen Pazar günü sakatlandı ve hasar olduğu ortaya çıktı. Stefan'ın tekrar forma giyebilmesi için 12 ila 14 güne ihtiyacı olacağı anlaşıldı. Çok az maç oynamış olması da bu tür sakatlıklara maruz kalmasıyla ilgili," diyerek Koeman, De Vrij'in kadroda yer almamasını açıkladı.

"Maalesef bu plan da suya düştü," diyen Koeman, 79 kez milli forma giymiş olan De Vrij'in bu yazki Dünya Kupası öncesindeki planlarında yer almadığını belirtti.

Koeman ayrıca Matthijs de Ligt (Manchester United) ve Emmanuel Emegha'nın (Strasbourg) sakatlıkları nedeniyle Hollanda milli takım kadrosunda yer almadığını bildirdi. De Ligt aylardır sırt sakatlığıyla boğuşuyor ve bu nedenle Dünya Kupası'na katılımı uzun süredir çok şüpheliydi.

De Vrij (34), 2012 yılında Oranje'de ilk kez forma giydi ve on dört yıl sonra hala milli takımda yer alıyor. Hollanda ile 2014 ve 2022 Dünya Kupaları ile 2021 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan De Vrij'in Inter'deki geleceği hakkında pek çok spekülasyon yapılıyor. Hollandalı savunma oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Katar ekibi Al-Sadd'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.