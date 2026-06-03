Hollanda milli takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Çarşamba akşamı Cezayir ile bir hazırlık maçı oynanacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, kadroyu çoktan açıkladı. Maç saat 20:45'te başlayacak.

Feyenoord Stadyumu'nda kaleci olarak Bart Verbruggen görev alacak. Koeman Salı günü yaptığı açıklamada, cezalı olan Denzel Dumfries'in sağ bek pozisyonunda Mats Wieffer'in yer alacağını ima etti. Jan Paul van Hecke ve Virgil van Dijk, Hollanda savunmasının merkezini oluştururken, Micky van de Ven sol bek olarak görev yapacak.

Frenkie de Jong tamamen iyileşti ve Çarşamba günü Cezayir karşısında orta sahada kontrolü ele alacak. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Koeman'ın güvendiği üçlü orta sahayı tamamlıyor.

Memphis Depay, Hollanda milli takımının antrenman kampına katıldı. Ancak Corinthians'ın forveti, ilk 11'de yer alacak kadar formda değil, bu nedenle Donyell Malen, Koeman'ın gözünde kendini kanıtlama şansı bulacak. Crysencio Summerville (sağ) ve Cody Gakpo (sol), AS Roma'nın forvetine pas beslemesi yapacak.

Hollanda, Feyenoord oyuncuları Ramiz Zerrouki ve Anis Hadj Moussa'nın da yer aldığı kadroyla kendi sahasında son kez sahaya çıkacak. Perşembe günü ABD'ye yolculuk yapılacak ve Pazartesi günü New York'ta Özbekistan, hazırlık maçları serisinin son rakibi olacak.

Koeman'ın takımı, 14 Haziran'da Japonya ile ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından grup aşamasında İsveç (20 Haziran) ve Tunus (26 Haziran) ile maçlar oynanacak.

Hollanda milli takımı kadrosu: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo

Cezayir kadrosu: Zidane; Abada, Mandi, Belaïd, Aït-Nouri; Bentaleb, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Gouiri, Amoura.