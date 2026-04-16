Koeman, Şampiyonlar Ligi'nde FC Barcelona'ya gösterilen kırmızı kartlar konusunda son derece net konuştu

Ronald Koeman, Mayıs ayında düzenlenecek olan Koeman Cup adlı golf turnuvasının tanıtımı için kısa süreliğine Barselona'da bulunuyor. Hollanda milli takım teknik direktörü, İspanya ziyareti sırasında, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak görev yaptığı FC Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi serüveni ve Lamine Yamal hakkında görüşlerini dile getirdi.

Koeman, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile Atlético Madrid'e karşı baş edemeyen Yamal'ın büyük bir hayranı. "Genç yaşına rağmen harika bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda Barça için çok önemli olacak, çünkü sahip olduğu niteliklerle maçların kaderini belirleyebilir."

"Kendini önemli hissettiği için daha fazla liderlik yapması normal. Ve yıllar içinde gerçek bir lider haline gelebilir. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında göstermesi gerekiyor," diyor Koeman, Katalan devinin henüz 18 yaşındaki kanat oyuncusuna.

Böylece Barcelona bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Son zaferi 2015 yılına dayanıyor. Avrupa'nın en üst düzey sahnesinde uzun bir süredir başarısızlık yaşanıyor, Koeman da bunun farkında.

"Aradan çok uzun yıllar geçti. Ve mevcut kadro ve Messi'nin kulüpte geçirdiği yılları göz önüne alındığında , Barcelona gibi bir kulübün bu kadar uzun süredir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmamış olması bana garip geliyor. Günümüzde lig şampiyonluğu kazanmak bile zor, ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak çok daha zor," diyor 1992'de Avrupa Kupası'nı kazanan Koeman, milyarlarca dolarlık bu turnuvada rekabetin ne kadar şiddetli olduğunu biliyor.

Koeman, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético'ya karşı Pau Cubarsí ve Eric García'ya gösterilen kırmızı kartlar hakkında da görüşlerini paylaşıyor. "Sadece hakemi ya da her iki hakemi suçlamak biraz abartılı bence. Çünkü hakemin kırmızı kart gösterdiği her iki durumda da kırmızı kart gösterilebilirdi."

"Rakip oyuncular pozisyonlarını açmıştı, dolayısıyla kırmızı kart doğruydu. Biraz abartılı olsa da, sahada olan ya da koç ya da Başkan Laporta gibi olayın içinde olan birinin öfkesini anlayabiliyorum. Ben de koçluk yaptığım yıllarda yıllarca aynı düşünceleri paylaşmıştım," diye ekledi Hollanda Milli Takımı teknik direktörü.