Nassr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, yeni 2026-2027 futbol sezonu müsabakalarına hazırlık için Portekiz'de düzenlenen kamp sırasında takımın genç yeteneğine altın değerinde bir fırsat sundu.

Nassr, yeni sezon başlamadan önce Portekiz'deki dış kampında oynayacağı ikinci hazırlık maçında bugün, İspanya üçüncü ligi takımlarından Merida ile karşılaşıyor.

Suudi Arabistanlı gazeteci Ali el-Enzi, geçen maçta Benfica'nın ikinci takımına karşı yaptığı katkının ardından hissettiği bazı ağrılar nedeniyle Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın maçta yer almayacağını söyledi.

Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Coman'ın yokluğunu telafi etmek için yükselen oyuncu Abdurrahman Süfyani'ye asli olarak güvenmeye karar verdi.

Bu katkı, Süfyani için altın değerinde bir fırsat teşkil ediyor. Zira kendisi Nassr kulübünün en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri; öyle ki Hilal daha önce onu transfer etmeye çalışmış, ancak Nassr sözleşmesini yenilemeyi başarmıştı.

Merida maçı, Nassr'ın dış kampında oynadığı ikinci karşılaşma. Takım, ilk maçında Benfica'nın ikinci takımına 2-1 mağlup olmuştu.

Nassr, Portekiz kampında iki yeni hazırlık maçı daha oynayacak. Takım, önümüzdeki 1 Ağustos'ta Portekiz ekibi Estrela Amadora ile karşılaşacak, ardından 4 Ağustos'ta İspanyol ekibi Almeria ile yapacağı maçla kampını tamamlayacak.

Postecoglou yönetimindeki Nassr, 7 yıllık aranın ardından eski Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu savunmayı hedefliyor.

Nassr ayrıca, geçen sezon yer alamadığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele edecek. Takım, ikinci şampiyonaya katılmış ve finale kadar yükselmiş, ancak Japon ekibi Gamba Osaka'ya mağlup olmuştu.