Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Beşiktaş’a transfer olduktan sonra kendisini eleştiren Pjanic’e yanıt verdi.

Şampiyonlar Ligi kadrolarını UEFA’ya bildirmeden hemen önce çok büyük bir transfere imza atan Beşiktaş, Barcelona’da kadroda düşünülmeyen Miralem Pjanic’i bir yıllığına kiralamıştı.

Geçtiğimiz yaz 60 milyon euro bedelle Katalan ekibine transfer olan yıldız oyuncu, İspanya’da genel itibarıyla beklentilerin uzağında kalmış ve yeteri kadar şans bulamadığı için Koeman’ı eleştirmişti.

Neler söylendi?

İspanyol basınından Mundo Deportivo’ya konuşan Koeman, yıldız oyuncuya şu şekilde cevap verdi: “Sanırım açıklamalarında yaşanan hayal kırıklığının da etkisi var, bunu anlayabiliyorum.”

“Ancak bizim oyun tarzımızı; toplu ve topsuz oyundaki anlayışlarımızı ele aldığımızda Pjanic, diğer orta saha oyuncularımızın gerisinde kaldı. Tüm mesele bu.”

“Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Biraz karmaşık bir süreç geçirdik. Denedik, çabaladık ama ondan daha iyi oyuncularımız olduğu noktasında karar kıldık.”

Pjanic neler demişti?

Marca’ya röportaj veren Pjanic, Barcelona kariyerinde işlerin kendisi adında neden iyi gitmediğini şu şekilde aktarmıştı:

Bana 15 yaşındaymışım gibi davrandı!

“Barcelona'ya büyük beklentilerle katıldım çünkü gittiğim her kulüpte iyi bir iş çıkarıp, hep daha ileriye gitmiştim. İtalya'daki dokuz yıldan sonra bu adımı atmaya hazırdım. Bir meydan okumaya ihtiyacım vardı ve Barcelona'ya transferim doğru zamanda gerçekleşti ama sonra bir teknik direktörle karşılaştım ve sonrası çok karışıktı.”

“Koeman'ın doğrudan yüzüme konuşmasını tercih ederdim ama onun çok garip bir iletişim şekli vardı. Bunu ilk kez yaşadım. Çalıştığım tüm antrenörlerimle çok iyi bir ilişkim vardı ama Barcelona'da sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım Koeman bununla başa çıkamayacağı için sorumluluklarıyla yüzleşmek istemedi."

“Geçen sene olduğu gibi çok az oynayarak beklemeyi kabul etmem mümkün değildi. Bu yüzden Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettim ve şu an milli takımımız için Saraybosna'dayım. Gerçekten çok mutlu ve motiveyim. Oynamamak beni mutsuz ediyordu. Sahada olmayı seviyorum."

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