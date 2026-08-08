Ronald Koeman junior, Telstar'ın NEC'yi 1-2 mağlup ettiği sürpriz galibiyetin ardından, kalecinin maç sırasında hakem Martijn Vos'tan gördüğü muamele hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu. Koeman, zaman geçirdiği gerekçesiyle Nijmegen seyircisi tarafından ıslıklandı ve karşılaşmanın son bölümünde sarı kart da gördü.

Koeman, Vos'un bir serbest vuruşu kullanırken fazla zaman harcadığını düşünmesi nedeniyle bitime on iki dakika kala sarı kart gördü. Ancak Telstar kalecisi, maç boyunca özellikle kendisinin izlendiği hissine sahip.

Muhabir Milan van Dongen, Koeman'la yaptığı söyleşide, aut vuruşlarında bazen bilerek biraz daha uzakta duran bir topu seçtiğini söylüyor. “Bunu böyle söylemek istiyorsan...” diye karşılık verdi Koeman, ESPN kameralarına. “Bence üzerime geliniyor. Seyirci tarafından, hakem tarafından... Ben o topu almak zorundayım ve o da şimdiden saymaya başlıyor.”

Uzatma dakikalarında Koeman, nispeten yeni bir kuralla karşı karşıya kaldı. Hakem heyetine göre kale vuruşunu kullanmakta fazla beklediği için NEC lehine korner verildi.

“Benim depar atmayacağımı sen de anlarsın”, diye konuştu Koeman. “Oyunun temposunu koruman gerekiyor ve bence bu gayet iyi bir kural, ama abartmamak lazım. Bir de o sarı kart...”

Koeman'a göre sarı kart gördüğü anda Bryan Linssen hâlâ topa fazla yakındı. Bu nedenle kaleci, Vos'un o anda kullanılabilecek süre için geri sayıma başlamaması gerektiğini düşünüyor.

Koeman daha sonra hakemden dikkat çekici bir mesaj aldığını anlattı. “Sonra bana diyor ki: ‘Bunu bu sezon nasıl yapmayı düşündüğünü bence bir düşün.’ Bana göre bu çok tuhaf bir tepki.”

Koeman, eleştirilerine rağmen Vos'un yönetimine çok fazla takılıp kalmak istemiyor. “Onun dışında maçı gayet iyi yönetti, şöyle söyleyeyim”, diye güldü Telstar'la Nijmegen'den üç puanla dönen kaleci. “Sonuçta üç puanı aldık, o yüzden artık umurumda da değil.”