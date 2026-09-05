Menajer Rob Jansen, Hollanda Milli Takımı'nın hayal kırıklığıyla sonuçlanan Dünya Kupası performansının baş sorumlusu olarak teknik direktör Ronald Koeman'ın gösterilmesini fazlasıyla kolaycı buluyor. Hollanda, son 16 turunda Fas'a penaltılarla elendi.

Koeman, Dünya Kupası'ndaki Fas maçında farklı bir taktik tercih etti. Hollanda, turnuvanın önceki bölümünde 4-3-3 sistemiyle oynarken, Atlas Aslanları karşısında 5-3-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

Koeman, elenişin ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı ve sonunda milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılma kararı aldı. Koeman'ın menajeri Jansen, Algemeen Dagblad'a verdiği röportajda 63 yaşındaki teknik adamı savundu.

Jansen, “Sadece Ronald'ı işaret etmek bana gerçekten fazla kolay geliyor” dedi. “Bu, oyuncuların, tüm teknik ekibin ve teknik yönetimin de dahil olduğu kolektif bir hayal kırıklığıydı.”

Menajere göre Koeman, Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya şampiyonu olabileceklerine ‘gerçekten inanıyordu’. “Bence kesinlikle inanıyordu. Sadece bazen sizden biraz yoruluyordu.”

Jansen, “Medyadan, alaycılıktan ve negatiflikten. Belki bu açıdan biraz mesleki yorgunluk yaşıyordu. Ama dürüst olun: bunun için onu suçlamak gerçekten ne kadar mümkün?” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'ndaki elenişin ardından Koeman, sistem değişikliğine de değindi. “Böyle oynamayı tercih ettik, çünkü son üç maçta çok fazla açık verdik. Buna gözlerinizi kapatıp aynı şekilde devam edebilirsiniz ama bence burada bir şeyleri değiştirmek teknik direktörün görevidir. Bu bir mecburi hamle değildi. Ben bu sistemin taraftarıyım.”

Mike Verweij, De Telegraaf gazetecisi, ağustos ayının sonunda sabah gazetesinin Kick-off podcast'inde beş savunmacıyla oynama fikrinin aslında teknik direktör Koeman'a ait olmadığını açıkladı. Verweij, “Öncelikle şunu belirtelim: kadro konusunda son söz Ronald Koeman'ın, ancak Virgil van Dijk ve Ruud van Nistelrooij, Fas'a karşı beş savunmacıyla oynanmasını savundu” dedi.

Koeman'ın yerine teknik direktör olarak sürpriz biçimde Xavi Hernández getirildi. İspanyol çalıştırıcı, Hollanda'nın başında ilk maçına 24 Eylül'de Almanya ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmasında çıkacak, ardından 27 Eylül'de Sırbistan maçı oynanacak.