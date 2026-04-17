"Koeman'ın bu sözlerinden, Dünya Kupası'na kesinlikle katılacağı anlaşılıyor."

Wim Kieft, Kees Smit'in önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kesinlikle katılacağını düşünüyor; Ajax ve PSV'nin eski forveti, De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında böyle yazdı.

Ronald Koeman, Perşembe günü AZ'nin yeteneği hakkındaki açıklamalarıyla büyük yankı uyandırdı. Hollanda milli takımının teknik direktörüne göre Smit, "Frenkie de Jong ve Pedri'nin bir karışımı" haline gelebilir.

Koeman ayrıca Smit'in Hollanda'nın gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden biri olduğunu ve gelecekte FC Barcelona'ya çok yakışacağını söyledi.

Kieft, bu sözlerden sonra yüzde yüz emin. “Milli takım teknik direktörü, yaptığı açıklamalarla orta saha oyuncusunu Dünya Kupası kadrosuna alacağını ima ediyor.”

Kieft, Koeman'ın bu devasa övgülerle Smit'e yardımcı olmadığını düşünüyor. "Smit, kariyerinin bu aşamasında milli takım teknik direktörünün eleştirel sözlerine daha çok ihtiyaç duyuyor."

Koeman, geçen ayın sonunda 20 yaşındaki Smit'i Oranje'de ilk kez sahaya sürdü. Smit, Norveç ile oynanan hazırlık maçında (2-1 galibiyet) ilk 11'de yer aldı.