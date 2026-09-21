Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü İspanyol Xavi Hernandez, Hilal oyuncusu Crysencio Summerville ile Kadisiye'nin yıldızı Tijjani Reijnders'ı Hollanda kadrosuna çağırma kararını savundu. İkilinin Premier Lig'den Suudi Roshn Ligi'ne transfer olmasına rağmen alınan bu karara ilişkin Xavi, kendisi için seçim kriterinin oyuncunun performansı olduğunu, oynadığı ligin adı olmadığını vurguladı.

Xavi'nin açıklamaları, Summerville ile Reijnders'ın çağrılma kararı etrafındaki tartışmaların gölgesinde bugün pazartesi düzenlediği basın toplantısında geldi. Summerville West Ham'dan Hilal'e transfer olurken, Reijnders Manchester City'den Kadisiye'ye geçmiş ve ikili, Avrupa dışında yeni bir deneyim yaşamayı tercih eden en dikkat çekici Hollandalı isimler arasında yer almıştı.

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Oyuncuların Premier Lig'den Suudi Ligi'ne geçişinin rekabet seviyesinde büyük bir değişimi temsil edip etmediği sorulduğunda Xavi şöyle dedi: "Ama bu büyük bir geçiş değil, bence Suudi Ligi'ni takip ederseniz onun kötü olmadığını görürsünüz." Bu sözleriyle, Roshn Ligi'nde oynamayı bir oyuncuyu milli takım hesaplarından çıkarmak için yeterli bir sebep olarak görmediğine işaret etti.

Bir gazeteci Premier Lig ile Suudi Ligi arasında bir fark bulunduğunu vurgulamaya çalışınca Xavi şöyle yanıt verdi: "Sorun yok, bu profesyonel futbol. Eğer iyi bir performans sergiliyorsa ve takıma uygunsa, sorun nedir?" İspanyol teknik adam, bir oyuncunun milli takımla oynayabilme imkânını belirleyen şeyin oyuncunun seviyesi ve teknik durumu olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör, bölgedeki geçmiş deneyiminin kendisine Körfez futbolunun yapısına dair özel bir bilgi sunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Tanıdığım bir ligde oynadım; 6 yıl boyunca Katar'daydım, bu yüzden benim için sorun yok." Değerlendirmesinin, oyuncunun oynadığı ligin veya kulübün adında son bulmadığını da açıkladı.

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Xavi, Premier Lig ile Suudi Ligi arasındaki maç seviyesi farkına ilişkin bir soruya karşılık şunları ekledi: "Ama Suudi Ligi AFC Şampiyonlar Ligi'nde de yer alıyor ve bu da zor. Ligi takip etmen gerekiyor." Bir müsabaka hakkında hükmün, onu takip ederek ve kulüplerinin girdiği rekabetin seviyesini bilerek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Xavi'nin açıklamaları, Suudi Ligi'ndeki profesyonel oyunculara yönelik görüşünün, selefi Ronald Koeman'ınkinden tamamen farklı olduğunu ortaya koyuyor. Zira teknik adam, Reijnders ve Summerville'e güven vererek onları Premier Lig'den Roshn Ligi'ne transfer olmalarına rağmen milli takım kadrosuna çağırmayı tercih etti ve oyuncunun seviyesi ile katkı sağlama becerisini seçim kriterlerinin başına koydu.