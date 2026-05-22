Koeman, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki başarısı için 'kilit oyuncu'yu işaret etti

Ronald Koeman, adını taşıyan yıllık golf turnuvası için bu günlerde Barselona'da bulunuyor. Hollanda milli takımının teknik direktörü, orada Dünya Kupası öncesinde Frenkie de Jong'un fiziksel durumu hakkında da konuştu.

De Jong, kısa süre önce lig şampiyonluğunu kazanan FC Barcelona'nın son iki maçında hastalık nedeniyle forma giyemedi. Orta saha oyuncusunun cumartesi günü Valencia ile oynanacak sezonun son maçında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil.

Koeman, Cuma günü İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Frenkie'nin biraz hasta olması nedeniyle son iki maçta oynayamaması üzücü" dedi. "Ancak Dünya Kupası'nda şüphesiz daha formda olacak."

Koeman, Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala, Hollanda milli takımının formda ve keskin bir De Jong'a ihtiyacı olduğunu düşünüyor. "Güçlü bir takım olmak istiyorsak, Frenkie'ye ihtiyacımız var. O bizim için temel bir oyuncu."

De Jong, Hollanda milli takımında şu ana kadar 64 maça çıktı. Mart ayında Norveç ve Ekvador ile oynanan hazırlık maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Oranje formasıyla en son Kasım ayında sahaya çıkmıştı.

Eski Ajax oyuncusu, büyük bir turnuvayı kaçırmanın ne demek olduğunu iyi biliyor. De Jong, EURO 2024'ten kısa bir süre önce sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmiş ve Hollanda'nın yarı finalde elenmesini izlemişti.

Koeman, 27 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Milli takım teknik direktörü, ABD, Kanada ve Meksika'ya en fazla 26 oyuncu götürebilir.