Ronald Koeman, Hollanda - Özbekistan (2-1) maçının ardından forvetlerinden memnun değil. Milli takım teknik direktörü, NOS'a verdiği demeçte, büyük fırsatların çok sık kaçırıldığını vurguladı.

"Bu durum biraz baş ağrıtıyor," diyen Koeman, takımının kaçırdığı fırsatlardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. "Bugün de ilk yarıda iki, üç büyük fırsat yakaladık. Summerville topu yanlış yönlendirdi, aksi takdirde kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Donyell Malen ise kale önünde tek başınaydı."

"Fırsatlar yaratıyoruz ama gol atmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden maçı daha erken bitiremiyoruz. Ve şanssız bir şekilde berabere kalabiliyorsunuz." Özbekistan, Guus Til'in elle oynama nedeniyle gördüğü direkt kırmızı kartın hemen ardından uzatmalarda 1-1'i yaptı. Son anda Cody Gakpo penaltıyı gole çevirdi ve Oranje maçı kazandı.

Muhabir Jeroen Stekelenburg, Koeman'a hücum gücündeki eksikliği gidermek için ne yapabileceğini sordu. ''Bazen daha sık kanat değiştirebiliriz. Cody'yi bire bir pozisyona sokmak için.''

"Ben kenardan bir şey yapamam. O kadar. Bu bir güven meselesi. Ama son iki maçı izlerseniz, en az üç dört gol atmanız gerekiyor. Ama olumlu düşünelim ve bunu Pazar günü yapacağımızı varsayalım," diyor Koeman, Dünya Kupası açılış maçında Japonya'ya karşı heyecan verici bir maç umuduyla.

Stekelenburg konuyu derinleştirerek Koeman'a, hayal kırıklığı yaratan performans nedeniyle masaya yumruğunu vurup vurmayacağını soruyor. "Masaya yumruğumu vurmak mı...," diye gülerek yanıtlıyor milli takım teknik direktörü. "Sadece gol önünde daha keskin olmaları gerektiğini söyleyebilirsin. Tekrar söylüyorum, olumlu olan şey, fırsatlar yaratıyor olmanız. Aksi takdirde, bunun gerçekten baş ağrıtıcı bir sorun olduğunu düşünürsünüz."

"Ama öyle değil. Çünkü gol atacak niteliklere sahibiz. Sadece bu gerçekleşmedi. Ve bu, bu iki maçın kötü yanı," diyor Koeman, Cezayir ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçlarının ardından Oranje'nin sorunlu noktasına parmak basıyor.