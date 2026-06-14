"Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda aniden forvet pozisyonunda oynamaya başladığında paniğe kapılıyor"

Valentijn Driessen ve Mike Verweij, Donyell Malen ile Memphis Depay arasında net bir tercih yapıyor. De Telegraaf gazetesi muhabir ikilisi, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Pazar günü Japonya ile oynanacak Dünya Kupası’nın ilk maçında forvet olarak Malen’i tercih etmesi gerektiğini düşünüyor.

Koeman Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Memphis'in "ilk 11'de başlayabileceğini" söyledi. Driessen'e göre bu, milli takım teknik direktörünün çok anlamlı bir açıklaması. Kick-Off podcast'inde "Bence bu, onun ilk 11'de başlamayacağının bir işareti" diyor.

Driessen, Memphis'i Dünya Kupası'nda hemen aslanların önüne atmanın oldukça akılsızca olduğunu düşünüyor. "Turnuva sadece Japonya maçıyla bitmiyor. Donyell Malen ile başlayabilirsiniz. Onun da kendine güvenini koruması gerekiyor."

"Malen'i şu anda yedek kulübesine oturtmak akıllıca olmaz. Çünkü bu, özgüvenine ciddi bir darbe vurabilir. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında muhtemelen ona çok ihtiyacınız olacak," diyor Driessen, Koeman'a ücretsiz bir tavsiye olarak.

Verweij, Memphis konusunda Driessen'in mantığına tamamen katılıyor. "Birincisi, Memphis'i yormuş olursun, çünkü son zamanlarda pek oynamadı," diyor Oranje gözlemcisi, Corinthians'ın forvetinin sakatlık nedeniyle iki ay sahalardan uzak kaldığını hatırlatıyor.

"Ayrıca, Malen'i şimdi es geçerseniz, onun özgüvenine büyük bir darbe vurursunuz. Üçüncü olarak: Milli takım teknik direktörü olarak Memphis'i aniden forvette oynatırsanız, paniklediğiniz izlenimi verirsiniz," diyen Verweij de Malen'in Pazar akşamı Japonya maçında en geride oynayan forvet olarak görev alması gerektiğini düşünüyor.

Malen, Cezayir (0-1 mağlubiyet) ve Özbekistan (2-1 galibiyet) ile oynanan hazırlık maçlarında pek iyi bir izlenim bırakmadı. Buna rağmen, AS Roma'nın forvetinin Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.