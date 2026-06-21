Koeman, Hollanda - İsveç maçı sonrasında Oranje kadrosundan bir oyuncuyla 'çok uzun bir görüşme' yaptı

NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg’un bildirdiğine göre, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazar günü Hollanda milli takımının antrenmanında Donyell Malen ile oldukça uzun bir görüşme yaptı.

NPO 1 kanalında, İspanya - Suudi Arabistan (4-0) ve Belçika - İran maçları arasında NOS, Cumartesi akşamı İsveç'i 5-1 mağlup eden Hollanda milli takımıyla ilgili bir haber yayınladı.

Haberde, Kuzey Avrupalı rakiple oynanan maçta omzunda hafif bir rahatsızlık yaşayan Crysencio Summerville'den bahsedildi.

Ardından Stekelenburg, Malen hakkında konuştu. Gazeteciye göre Koeman, antrenmanın ardından AS Roma'nın forvet oyuncusuyla "çok uzun bir görüşme" yaptı.

Görüşmenin tam olarak ne hakkında olduğu belli değil. Cumartesi akşamı NOS stüdyosunda, Malen’in ilk 11’deki yerini kaybedebileceği yönünde ipuçları verilmişti.

Malen, bu Dünya Kupası’nda iki kez ilk 11’de yer aldı, ancak etkileyici bir performans sergileyemedi. Oysa Cody Gakpo, Summerville ve Brian Brobbey şu ana kadar etkileyici performanslar sergiledi.