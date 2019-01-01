Koeman, EURO 2020'den önce Barcelona'ya gidemeyecek

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, zamanında futbolcu olarak görev aldığı Barcelona'ya geri dönmek için biraz beklemek zorunda.

1989 ve 1995 yılları arasında forması giyen ve 264 maçta görev alan Ronald Koeman, eski kulübüne teknik direktör olarak dönebilir. Ancak EURO 2020'den önce bu mümkün değil.

Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Nico-Jan Hoogma, yakın zamanda Koeman'ın sözleşmesine 'Barcelona'dan teklif geldiği takdirde ücretsiz olarak serbest kalır' maddesi koyduğunu doğrulamıştı. 56 yaşındaki teknik adam,bu bilginin kamuoyu ile paylaşılması üzerine Fox Sports'a açıklamalarda bulundu:

"Nico-Jan'ın bu bilgiyi paylaşması biraz talihsizlik oldu, dilini tutamadı. Belki de herkes bu maddeyi biliyor sandı. Böyle olmaması gerekirdi, aramızda konuştuk. Ama siz çok da ilgi çekici olmayan bir dedikoduyu besleyip durdunuz."

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"Hollanda Milli Takımı'nın başına geçtiğimde, sözleşmedeki bu bilgiyi paylaşıp paylaşmamakla ilgili fikrimi sormuşlardı. Ara sıra beyaz bir yalan söylenmesini kafama takmam. Evet, serbest kalma maddemde yalnızca Barcelona var. Ancak bu madde yalnızca EURO 2020'den sonra geçerli. Takımdan şu an ayrılmayacağım, yüzde yüz emin olabilirsiniz."

Koeman, gelecekte Barcelona'ya dönme isteğini yinelese de şu anda yalnızca ülkesini EURO 2020'ye götürmeye odaklanmış durumda olduğunu belirtti:

"Belki de EURO 2020'den sonra bir değerlendirme yapılır ve 'Turnuvada çok kötüydük, seninle devam etmeyeceğiz' derler. Bir kulüp için milli takımı bırakma fırsatım var. Ancak şunu söyleyebilirim ki Hollanda Milli Takımı'nı dünyadaki hiçbir takıma değişmem. Daha önce de söylediğim gibi burası benim hayalimdeki yer."