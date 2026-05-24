Koeman eleştirilere artık tahammül edemiyor: “Ben Ronald Koeman’ım, en büyük kulüpleri çalıştırdım…”

Ronald Koeman, NOS ile yaptığı röportajda, Hollanda’da milli takım hakkında çok fazla karamsar olduğumuzu düşündüğünü söyledi. Kendisine yöneltilen eleştirilerin de her zaman haklı olmadığını düşünüyor.

"Evet, çok heyecanlıyım," diyor Koeman, Joep Schreuder ile Dünya Kupası hakkında konuşmaya başlarken. "Takım ve teknik kadro olarak iyi bir atmosfer yaratmalıyız. Pozitiflikle, çünkü Hollanda'da bu bazen eksik oluyor. Bu beni rahatsız ediyor mu? Evet, biz gerçekten çok olumsuzuz. Gerçekten olumsuz bir zihniyete sahibiz."

Schreuder, milli takım teknik direktörüne Koeman’ın sık sık “risksiz” olmakla suçlandığını söylüyor. “Eh, insanlar öyle düşünebilir,” diyor Koeman. “Ama bu genellikle size yapıştırılan bir etiket. Bazı teknik direktörlere her zaman hücumcu düşündükleri etiketi yapıştırılır, ama ben şunu düşünüyorum: o kadar da değil.”

“Birine çok kolay isim takıyoruz,” diye iç geçiriyor. “Ben Ronald Koeman’ım, milli takım teknik direktörüyüm, en büyük kulüpleri çalıştırdım. Bunu, takımlarını her zaman risksiz oynatarak başaramazsın. O yüzden buna katılmıyorum.”

Sadece milli takım teknik direktörünün oyun tarzı eleştirilmiyor, birçok Hollandalıya göre oyuncu seçimi de yetersiz kalıyor. Şu anda Koeman, Çarşamba günü resmi olarak açıklayacağı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu oluşturmakla meşgul. Memphis Depay, Jurriën Timber ve Justin Kluivert gibi tam formda olmayan oyuncularla bazıları için durum heyecan verici hale geliyor.

“Böyle oyuncuların kadroda çok fazla olmaması gerekir. Ancak 26 kişilik kadroda, ritmi biraz düşmüş bir veya iki oyuncuyu da alabilirsin. Henüz tam bir maç oynamadıkları için gerçek bir referansın yok. Neyse ki birkaç günümüz daha var,” diyor Koeman sakin bir şekilde.

Ayrıca milli takım teknik direktörü, kadrosuna alacağı oyuncuların karakterlerini de dikkatle değerlendiriyor. “Her gün birbirinizin ensesinde olacaksınız, bu yüzden rollerini kabul eden oyunculara ihtiyacınız var. Eğer oynamazlarsa ya da oyuna girmezlerse bile, yine de enerji vermeye devam etmelerini istersiniz. Bunun bize ekstra yük oluşturmasını istemiyoruz.”