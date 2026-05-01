Koeman, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce 52 kez milli formayı giymiş oyuncu hakkında endişe verici bir haber aldı

Matthijs de Ligt, Kasım ayından beri sahalardan uzak ve şimdilik Manchester United formasıyla sahaya çıkamayacak gibi görünüyor. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına bu kadar az bir süre kala, bu haberler milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için endişe verici.

De Ligt, Kasım ayında Crystal Palace maçında sırtından sakatlandı ve o zamandan beri sahalara çıkamadı. Hollandalı savunma oyuncusu bireysel antrenmanlara başladı ancak henüz takım antrenmanlarına katılmıyor. Geçici teknik direktör Michael Carrick, De Ligt konusunda hiçbir risk almak istemiyor.

Carrick, Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında, rehabilitasyon sürecindeki Oranje milli oyuncunun durumuyla ilgili konuşacak. "Matthijs'in sahalara dönüşü için henüz biraz zaman var ve maçlarda forma giymeye hazır değil."

Manchester United menajeri daha önce De Ligt'in sakatlığı konusunda hafife alınmaması gerektiğini ima etmişti. "Bu tipik bir sırt sakatlığı. Bazen her şey yolunda gibi görünür, ama sonra birdenbire durumun iyi olmadığı ortaya çıkar."

Bu durumda De Ligt, Pazar günü Liverpool ile oynanacak Premier League'in önemli maçında kesinlikle forma giyemeyecek. 26 yaşındaki savunmacının kalan üç lig maçında forma giyip giyemeyeceği ise büyük bir soru işareti.

Ayrıca, De Ligt'in yaklaşan Dünya Kupası için tamamen formda olup olmayacağı da belirsiz. Koeman, Dünya Kupası kadrosuna yalnızca tamamen formda olan oyuncuları alacağını zaten vurgulamıştı. 1 Haziran'da FIFA'ya listeyi teslim etmesi gerektiğinden, teknik direktör nihai kararını Mayıs sonu veya Haziran başında verecek.

De Ligt, Hollanda milli takımında 52 uluslararası maça çıktı. Son uluslararası maçı geçen yılın Kasım ayında, Litvanya'ya karşı 90 dakika oynadığı (4-0 galibiyet) maçtı.