Koeman, De Jong'u savundu ve Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi tuzağına karşı uyardı

Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman, hemşehrisi Frenkie de Jong'un büyük bir zihinsel güce sahip olduğunu belirterek, oyuncunun Katalan kulübü içinde maruz kaldığı baskılar ve eleştirilerle başa çıkma kabiliyetinin altını çizdi.

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Koeman'ın açıklamaları, İspanyol "As" gazetesine göre, bu sabah Sant Esteve Sesrovires kentindeki Barcelona Golf Kulübü'nde düzenlenen bir hayır amaçlı golf turnuvasına katılımı sırasında geldi. Burada, iki kulüp arasındaki derbi atmosferini başka bir spora taşıyan bir müsabaka kapsamında Espanyol karşısında Barcelona takımına kaptanlık yaptı; Juan Capdevila ise Espanyol takımının kaptanıydı.

Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, gerek performansı gerekse Hansi Flick'in Atletico Madrid karşılaşmasında birkaç dakikalığına bek mevkisinde oynatarak herkesi şaşırtmasının ardından Barcelona içinde sürekli tartışma konusu olmaya devam eden Frenkie de Jong hakkında konuştu.

Koeman, De Jong'un sağ kanatta sergilediği iyi performans karşısında hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermedi ve şöyle açıkladı: "Bek mevkisinde nasıl oynanacağını biliyor, aynı şekilde stoperde de. Benimle bu mevkilerde oynadı. Birçok farklı pozisyonda oynayabilecek kapasitede."

Koeman ayrıca hemşehrisinin teknik kapasitesini savundu ve son yıllarda sakatlıklardan etkilenmesine üzüldüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Büyük bir oyuncu. Son iki yılda sakatlıklar yaşadı ve ardından geri dönüş her zaman zor olur. Avrupa Şampiyonası'nda ve ayrıca Dünya Kupası'nda da aynı şey başına geldi."

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Hollandalı orta saha oyuncusunun maruz kaldığı eleştirilere ilişkin olarak Koeman, onun "zihinsel açıdan son derece güçlü" olduğunu ve baskıya dayanabildiğini düşünüyor ve şöyle ekliyor: "Barcelona'daki baskının boyutunun farkında ve herhangi bir sorun görmüyorum. Barcelona'da oynama arzusunu her zaman vurguladı ve şu anda yaptığı da bu."

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Şampiyonluk mücadelesine gelince, Barcelona'nın eski teknik direktörü, Hansi Flick'in takımının İspanya La Liga şampiyonluğu için en öne çıkan aday olduğunu düşünüyor, ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı konusunda çekinceli bir tutum sergiledi.

Koeman şöyle dedi: "Kazanmak için en öne çıkan adaylardan biri, ama başka güçlü takımlar da var ve Şampiyonlar Ligi'nin eleme maçlarına geldiğimizde her zaman bazı zor anlar ortaya çıkar."

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Açıklamalarının sonunda Koeman, Xavi Hernandez'in Hollanda Milli Takımı ile ortaya koyduğu çalışmayı övdü.