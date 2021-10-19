Koeman, Dani Alves'in Barcelona'ya döneceği iddialarına yanıt verdi

38 yaşındaki oyuncunun, Ocak transfer döneminde Barcelona'ya döneceği konuşuluyor.

Ronald Koeman, Dani Alves'in Camp Nou'ya döneceğiyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Efsane Brezilyalı sağ bek, Sao Paulo ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Sport'a "Barça'da bana ihtiyaç varsa beni aramaları yeterli" diyerek Katalan devine açık mektup gönderdi.

Alves daha önce 2008-2016 yılları arasında Katalan devinin formasını 8 yıl terletti, 391 maçta forma giyerken Barça'yı 14 ulusal kupa, 3 Şampiyonlar Ligi kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 3 Dünya Kulüpler Kupası'nda temsil etti.

Ronald Koeman ne söyledi?

Dani Alves eski kulübüne açık kapı bırakırken Ronald Koeman, Brezilyalı sağ bek planlarından habersiz olduğunu söyledi.

Alves hakkında gazetecilerin sorduğu soruya şu yanıtı verdi: "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok."

"Kulüpten kimse bana bu ihtimalden bahsetmedi ve ben de konuşmayı sevmiyorum."

Barcelona kiminle anlaşmak istiyor?

Alves şimdilik radarda olmasa da, Barcelona, ​​Ansu Fati ile yakında yeni bir sözleşme yaparak genç arkadaşı Pedri'yi takip edeceğinden emin.

Ansu Fati ile sözleşme yenileme görüşmeleri hakkında güncelleme istendiğinde Koeman şu yanıtı veriyor: "Anlaşmaya yakın oldukları doğru. Çok önemli bir haber.

Çok kaliteli ve genç bir oyuncu. Bu kulübün geleceğine damga vuracak isimlerden biri."

Barça, Pedri ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi. Pedri'nin sözleşmesi, 1 milyar euro serbest kalma maddesi içeriyor. 18 yaşındaki Ansu Fati'nin önümüzdeki günlerde aynı yolu izlemesi bekleniyor.

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