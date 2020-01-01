Köln'de yapılan koronavirüs testlerinin üç tanesi pozitif çıktı

Bundesliga ekibi, teknik ekibe ve oyunculara yapılan testlerden üçünün pozitif çıktığını ama antrenmanlara devam edileceğini açıkladı.

'da mücadele eden Köln, 30 Nisan Perşembe günü oyuncular ve teknik ekibe koronavirüs testi yaptrdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yapılan testlerden üçünün pozitif sonuçlandığı, testleri pozitif çıkan isimlerin hiçbirinde herhangi bir semptomun görülmediğini ve üç kişinin de 14 günlük karantina sürecine girdiğini belirtildi.

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Alman ekip testi pozitif sonuçlanan kişilerin ismini paylaşmadı.

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Köln, belirlenen hijyen ve önlem protokollerine uyarak Nisan'dan başından bu yana devam eden antrenman programlarına devam edeceğini açıkladı.