Köln - Mainz maçının muhtemel 11'leri

'nın 26. haftasında Köln ile karşı karşıya geliyor.

32 punalı Köln, alt sıralalara gerilemek istemiyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Mainz'ın ise 26 puanı bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Rhein Energie Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanacak olan maçı Martin Petersen yönetecek.

Köln'de Rafael Czichos, Niklas Hauptmann ve Ismail Jakobs şüpheli. Büyük olasılıkla bu oyuncular forma giyemeyecek.

Mainz'da diz sakatlığı bulunan Robin Zentner sezonu kapatmıştı, bu maçta da oynayamayacak.

İki takımın sahaya çıkması beklenen 11'leri şöyle;

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Köln: Boynuz, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Drexler; Cordoba

Mainz: Müller, Niakhate, Bruma, Juste, Bakü, Latza, Martins, Levin Öztunali, Martin; Quaison, Szalai

Köln ile Mainz arasında oynanan 17 Bundesliga maçında tek deplasman galibiyetini Köln aldı (Nisan 2016'da 3-2).

Köln'e konuk olduğu sekiz Bundesliga maçında galibiyet alamayan Mainz (4B 4M), başka bir rakibine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.

Bundesliga'nın 15. haftasından bu yana Köln'den (24) daha fazla puan toplayan sadece iki takım var: Bayern (31) ve Dortmund (25).

Son 11 Bundesliga maçında gol sevinci yaşayan Köln (toplam 27 gol), daha uzun bir seriyi en son Ağustos-Kasım 1994'te yakalamıştı (14 maç).

Bundesliga'da çıktığı son altı deplasman maçının beşini kazanan Köln (1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini lider karşısında aldı (1-4).

Köln forveti Mark Uth, son yedi Bundesliga maçında en az bir gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 4 asist).

Son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Mainz (2G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmada 6 puan kazanabilmişti.

Bu sezon Bundesliga karşılaşmalarının son 15 dakikalarında en fazla gol yiyen takım olan Mainz (18), son maçının 85. dakikasında kalesinde gol görmüştü (vs ).