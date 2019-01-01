Kocaelispor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu maçında Kocaelispor ve Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor.

Ziraat Kupası üçüncü eleme turu maçında Kocaelispor ve Sivas Belediyespor karşı karşıya geliyor.

TFF 3. Lig 2.Grup'ta mücadele eden Kocaelispor yeni sezonda oynadığı 4 maçta 10 toplayarak liderlik koltuğuna oturdu.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ise aldığı 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 9.sırada kendine yer buldu.

İki takım 24 Eylül Salı günü saat 20:30'da Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sezer Yalçın, Alper Uslu ve Murat Güçlü hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.