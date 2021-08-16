Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Batshuayi transferinde N'Koudou'nun büyük rol oynadığını açıkladı.

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan son şampiyon Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın yerini Chelsea'nin golcüsüyle doldurdu.

NTV'de yer alan habere göre Michy Batshuayi'nin 17 Ağustos tarihinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ da Belçikalı golcünün Marsilya günlerinden takım arkadaşı olan Kevin N'Koudou'nun da transferde büyük rol oynadığını doğruladı.

"N'Koudou araya girince Batshuayi bizi tercih etti"

Hürriyet'e röportaj veren Kocadağ, transfer sürecinde N'Koudou'nun verdiği olumlu referansın etkisini şöyle anlattı:

"N’Koudou bizim hakkımızda çok olumlu şeyler anlatınca Batshuayi diğer teklifleri reddedip Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti”

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Fransız oyuncu, Batshuayi ile bir görüşme gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Marsilya'da birlikte oynadılar

2015-16 sezonda Marsilya'da birlikte oynayan ikiliden N'Koudou, sezonu beş asistle tamamlamıştı. Başarılı oyuncunun bu asistlerinin üçü ise Batshuayi'nin golleriyle sonuçlanmıştı.

"Tek eksiğimiz stoper"

Kocadağ, stoper transferi yapmayı düşündüklerinin de sinyallerini verdi:

"Orta saha ve forvete önemli futbolcular aldık, şu an tek eksiğimiz stoper kaldı. O işi de bu hafta içinde halledip transferi kapatmayı planlıyoruz."

"Yönetim, teknik heyet ve futbolcular el ele verdik. Bu sezon sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da başarılı olacağız."

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