Kobbie Mainoo, Manchester United'a salı akşamı Old Trafford'da formda Roma'yı ağırlarken kendine güvenmesi çağrısında bulundu. Tüm kulvarlarda dokuz maçtır kazanamayan Manchester United'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'da ses getirecek tek bir galibiyetin takımın aksayan sezonuna ivme kazandırabileceğine inanıyor.

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Gasperini’nin Roma’sının yarattığı tehdidin farkında

United’ı önemli bir sınav bekliyor. Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde elde ettiği etkileyici sonuçlarla Manchester’a geliyor. İtalyan ekibi sezona müthiş bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlardaki ilk 13 maçında yalnızca bir kez yenildi. Bu istikrar Roma’yı güçlü bir konuma taşıdı. Pazartesi akşamı Old Trafford’da antrenman yapan takımın maça yüksek bir özgüvenle çıkması bekleniyor.

Mainoo, kendilerini bekleyen görevin zorluğunun farkında ancak United’ın da konuk ekibe sorun çıkarabilecek kozları olduğunu vurguluyor. “Sezona gerçekten iyi başladılar. Tehlikeli olduklarını biliyoruz ama biz de tehlikeliyiz. Bu yüzden kendimize tamamen inanmalı, takım olarak kenetlenmeli ve umarım galibiyeti almalıyız” diyen Mainoo, kulüp medyasına açıklamalarda bulundu.

Manchester United galibiyet hasretine son vermek istiyor

United’ın kötü gidişatına rağmen kulübün altyapısından yetişen oyuncu, kadrodaki kalitenin er ya da geç kendini göstereceğinden emin. Manchester United üzerindeki baskı artmayı sürdürürken genç yıldız, Şampiyonlar Ligi sahnesinin takım hakkındaki olumsuz algıyı değiştirmek için mükemmel bir fırsat sunduğunu düşünüyor. United gibi bir kulüpte, özellikle sonuçlar dünyanın dört bir yanındaki taraftarların yüksek beklentilerini karşılamadığında, tüm gözlerin her zaman takımın üzerinde olduğunu biliyor.

Mainoo, “Gerçekten kararlıyız [son dönemdeki yanlışları düzeltmeye]. Man United gibi bir kulüpte kötü sonuçlar [aldığımızda] her zaman eleştiriliriz ama işleri tersine çevirmemize bir galibiyet kaldı” dedi.

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United’ın orta saha oyuncusu için Stamford Bridge’e buruk dönüş

Mainoo, United cumartesi günü Chelsea deplasmanında hayal kırıklığı yaratan bir Premier League yenilgisi alsa da uzun süredir beklediği sahalara dönüşün kendisi için “her şey demek” olduğunu söyledi. Sakatlığı nedeniyle Manchester United’ın önceki dört maçını kaçıran ve takımı istikrar ararken kenardan çaresizce izlemek zorunda kalan genç orta saha oyuncusu, sonunda Stamford Bridge’de sahalara döndü. Ancak bu kişisel dönüm noktası onun için buruk geçti.

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Fiziksel sorunlarını geride bıraktığı için rahatlayan İngiltere millî oyuncusu, United puan alamadığı sürece kişisel dönüm noktalarının pek bir anlam taşımadığını açıkça belirtti. “Yeniden sahada olmak [benim için] her şey demek. Takımdan uzak kalıp onu kenardan izlemek zor. Sonuç ne olursa olsun yeniden sahada olmak güzel ama artık galibiyetlere ihtiyacımız var” dedi.

Şampiyonlar Ligi, Manchester United için motivasyon kaynağı

Avrupa’nın en üst düzey kulüp organizasyonunda oynamak, Mainoo için henüz başındaki kariyerinin zirve noktalarından biri. Ancak duygularını bir kenara bırakıp hızla maçın gereklerine odaklanıyor. Bu karşılaşmayı United’ın sezonunda kritik bir an olarak görüyor ve sonucun yaklaşan yoğun kış dönemine girerken takımın ivmesini belirleyebileceğini düşünüyor. Old Trafford’daki Avrupa gecelerinde atmosfer sık sık etkili oluyor; oyuncular da taraftarların kendilerini galibiyete taşımasına yardımcı olmasını umuyor.

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“Şampiyonlar Ligi’ne dönmek bir hayal ama şu anda yalnızca maça odaklanmış durumdayız. Büyük ve sezonumuz için önemli bir maç olsa da ona diğer maçlar gibi yaklaşmalı, sahaya çıkıp iyi bir performans sergilemeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.