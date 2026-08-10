Arne Slot'un Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğüne, bugüne kadar bilindiğinden çok daha yakın olduğu ortaya çıktı. Youri Mulder'e göre deneyimli çalıştırıcı, son anda vazgeçme kararı almadan önce KNVB ile neredeyse anlaşmıştı ve yardımcısı olarak da John Heitinga'yı düşünüyordu.

Mulder, pazartesi akşamı Rondo'da Ziggo Sport ekranlarında Slot ile Hollanda Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelere dair yeni detaylar paylaştı. Eski golcü, “Aslında Slot'u işi bitirmişlerdi” dedi. “Oldukça ileri aşamaya gelmişti ve yardımcı antrenör konusunda da çalışıyordu; Heitinga'yı düşünüyordu.”

Slot'un sonunda milli takım teknik direktörü olmayacağı, temmuz ayının sonunda netleşmişti. 47 yaşındaki teknik adam o dönemde, şimdilik Avrupa kulüp futbolunda aktif kalmayı tercih ettiğini söylemişti ancak Mulder'e göre Hollanda Milli Takımı'na geçiş neredeyse kesinleşmiş gibiydi.

Mulder, “Slot son anda, her ne sebeple olursa olsun, 'hayır, bunu yine de yapmayacağım' dedi” ifadelerini kullandı. “Ama teknik direktör olmak için gerçekten çok ileri aşamaya gelmişti.”

Daha sonra Wytse van der Goot, sözleşme süresi konusundaki fikir ayrılığının rol oynamış olabileceğini gündeme getirdi. Sunucu, “Anlatılanlardan biri, meselenin iki ya da dört yıl olmasıyla ilgili olduğu yönünde” dedi.

Mulder, sonunda belirleyici olan tek şeyin sözleşme süresi olduğuna inanmakta zorlanıyor. “Eğer öyleyse, bu daha da garip olurdu. İki yılda ne sorun var ki? O zaman dört yıllık bir bağlılık olmaz ve iki yıl sonra yeniden değerlendirme yapabilirsin.”

Mulder'e göre bu yüzden Slot'un nihai kararında başka etkenler de rol oynamış olabilir. “Bunun sadece bu olduğunu düşünmüyorum. Bence bir noktada şunu düşündü: yine de yapmayacağım.” Bu fikir değişikliğinin tam nedenini Mulder de bilmiyor.