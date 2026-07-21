KNVB’ye yönelik tepki: ‘Milli takım teknik direktörü olarak adının hiç geçmemesi dikkat çekici’

Pazar akşamı De Telegraafgazetesi, Mark van Bommel’in Rudi Garcia’nın yerine Belçika milli takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesi için en güçlü aday olduğunu duyurdu. “De Oranjezomer” programında Robert Maaskant, eski milli futbolcunun Hollanda’da Ronald Koeman’ın olası halefi olarak adının geçmemesine şaşırdığını dile getirdi.

Hélène Hendriks doğrudan konuya giriyor: “Van Bommel, Hollanda milli takımının teknik direktörü olmalı mı?” Maaskant, eski futbolcunun bu boş pozisyonu devralmasını çok iyi bulacağını söylüyor.

Masada, Belçika’nın bu Limburger oyuncusuna gösterdiği ilgiye şaşkınlık hakim. “Aslında bu isim birdenbire ortaya çıktı,” diyor Maaskant; ancak aynı zamanda bu seçimi mantıklı buluyor. “Royal Antwerp’te oynadı ve şampiyon oldu. Yani Belçika’da kesinlikle adını duyurdu ve PSV’de de iyi bir performans sergiledi.”

“Bence hayal edilen aday olan Vincent Kompany, çok büyük bir kulüpte (Bayern Münih, ed.) oynuyor ve bu yüzden kesinlikle bu görevi üstlenmeyecek. O zaman akla Van Bommel geliyor,” diyor Schiedamlı teknik adam.

Maaskant’a göre, Arjantinli oyuncunun hırsı Van Bommel’in oyun tarzında da görülüyor. “Bu yüzden Belçika’nın onunla görüşmeye başlamasını anlayabiliyorum.” Yine de KNVB’ye şüpheyle bakıyor. “Beni en çok şaşırtan şey, Hollanda’da adının hiç geçmemiş olması.”

Hendriks, Ronald Koeman’ın olası halefi olarak eski PSV oyuncusunu ilk akla gelen isim olarak görmediklerini kabul ediyor. Masadaki görüşlere göre, Arne Slot, tecrübesi ve başarıları nedeniyle futbol federasyonu için en güçlü aday olarak görülüyor.

Van Bommel, Royal Antwerp’teki başarılı dönemi sayesinde Belçika’da mükemmel bir üne sahip. 2023 yılında kulübü 1957’den bu yana ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve ayrıca Belçika Kupası’nı da kazanarak çifte kupayı elde etti. Bir yıl sonra buna Belçika Süper Kupası da eklendi.