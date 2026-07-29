Marianne van Leeuwen, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun bir paylaşımını beğenmesinin ardından zor durumda kaldı. KNVB profesyonel futboldan sorumlu direktörü, NOS’a açıklama yaptı.

FIFA Başkanı, pazartesi günü kişisel Instagram hesabını ve kurumun resmi kanallarını kullanarak, 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’daki lojistiği ile organizasyonun bütünlüğüne ilişkin soru işaretleri dile getiren gazeteciler ve eleştirmenlere sert bir çıkış yaptı. Infantino, organizasyonu “birlik zaferi” olarak sundu ve eleştirmenlerinin, kendi kişisel önyargıları ve gündemleri nedeniyle sporun daha geniş çaplı sevincini gözden kaçırdığını öne sürdü.

Infantino, sert açıklamasında, “Çocukların, bebeklerin, büyükannelerin, büyükbabaların ve ebeveynlerin güzel oyun için bir araya geldiğini göremeyen hepinize: Maçların artık bittiği için üzgünüm ve tüm o sevinci ve birlikteliği kaçırdığınız için üzgünüm” diye yazdı. “Nefret ve eleştiriye o kadar kapılmışsınız ki bunların hepsini kaçırdığınız için üzgünüm.”

“Kaleminin ve kâğıdının arkasında oturanlara, ekranlarının arkasında nefret ve yalan söylentiler yayanlara şunu söylemek istiyorum: Siz geride kalırken, biz FIFA’da organizasyon yapmak, çok çalışmak ve dünyanın en iyi şovunu ortaya koymak için ön saflardayız.”

Daha sonra bir adım daha ileri giden Infantino, organizasyonun 200’den fazla ülkeden 7 milyon taraftar çektiğini ve “yüzde 100 emniyet ve güvenlik” rekoru ortaya koyduğunu öne sürerken, ev sahibi ülkelerin “şiddetsiz bir ortam” için gösterdiği çabaya da teşekkür etti.

Van Leeuwen, İsviçreli FIFA patronunun paylaşımını beğendi, ancak bu hamle doğrudan büyük tepki çekti. Van Leeuwen ve KNVB, NOS’a bu beğeniye ilişkin bir açıklama yaptı.

Van Leeuwen, “Benim için iki şey pekâlâ aynı anda var olabilir. Bir yandan FIFA, organizasyon açısından birçok şeyin iyi gittiği güçlü bir turnuva ortaya koydu. Öte yandan eleştirel sorular sorulması gereken konular da var. Biz KNVB olarak bunu da yapıyoruz” sözleriyle başladı.

Van Leeuwen, NOS’a yaptığı açıklamada, “Bu paylaşımı beğendim çünkü bana ilginç geldi. ABD, Kanada ve Meksika dünyanın dört bir yanından taraftarları ağırladı. Turnuva, futbolun ne kadar birleştirici bir güç olabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu da onu çok sayıda coşkulu taraftar ve harika bir atmosferle güzel bir final turnuvası haline getirdi” dedi.