KNVB şimdi harekete geçmeli mi? Ünlü isim milli takım teknik direktörü olmayı “çok istiyor”

Xavi Hernandez, İspanyol radyo kanalı RNE'ye verdiği demeçte milli takım teknik direktörü olmayı çok istediğini söyledi. İspanyol teknik adam, FC Barcelona'dan ayrıldığından beri işsiz durumda.

Xavi, futbolcu kariyerinin ardından hemen teknik direktörlük yapmaya başladı. İlk görevi, daha önce oyuncu olarak da forma giydiği Katarlı Al-Sadd takımındaydı.

Ardından, aktif kariyerinin neredeyse tamamını geçirdiği FC Barcelona'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Xavi, Katalonya'da üç yıl boyunca takımın başında kaldı ve bir kez İspanya şampiyonu oldu.

2024 yılında Barça'daki teknik direktörlük görevi sona erdi ve yerine Hansi Flick getirildi. O zamandan beri herhangi bir kulübe bağlı değil, ancak şu anda milli takım teknik direktörü olmak istiyor.

“Bir sonraki adımım milli takım teknik direktörlüğü olabilir. Bu bana çok uygun olur ve bunu gerçekten çok istiyorum,” diye konuştu Xavi radyo kanalında.

“Bir ailem var. Bir kulüpte çalışsaydım, ailemle çok fazla zaman geçiremezdim; küçük çocuklarım var,” diyerek bu isteğini açıkladı.

“Bir teknik direktör olarak Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Afrika Kupası veya Asya Kupası’na katılmayı çok isterim,” diyerek 133 kez İspanya milli forması giymiş olan Xavi, konuyu noktaladı.

Ronald Koeman’ın ayrılmasının ardından Hollanda’nın milli takımında teknik direktör pozisyonu boş durumda. İtalya da milli takımı yönetecek yeni bir isim arayışını sürdürüyor.