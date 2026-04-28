KNVB, Pasaport Skandalı'nın büyük ölçüde tırmanmasından endişe ediyor; kararın açıklanacağı tarih ise şöyle

Salı sabahı, Pasaport Skandalı davasının acil duruşması gerçekleşti. Breda ekibi, Go Ahead Eagles’a karşı 6-0 yenilginin ardından mahkemeye başvurdu; çünkü kulüp, Dean James’in vatandaşlığa kabul edilmesi nedeniyle oynama hakkının bulunmadığını iddia ediyordu. NAC, maçın tekrar oynanmasını ya da geçersiz sayılmasını talep etti.

NAC'nin avukatı Tim Wilms, Salı sabahı maçın tekrar oynanması için yeniden savunma yaptı. "Sonuç olarak, KNVB'nin yönetmeliklerin 7. maddesini yanlış yorumladığı sonucuna varılmıştır." Kulüp küme düşme tehlikesiyle mücadele ettiği için, NAC maçın tekrar oynanmasının daha da acil olduğunu düşünüyor.

KNVB, bunun bir domino etkisi yaratacağını öne sürdü, ancak NAC'nin savunmasına göre durum böyle değil. "NAC'nin Go Ahead Eagles ile maçı tekrar oynamasına izin verilirse, diğer kulüplerin de maçların tekrar oynanması için talepte bulunup bulunmayacağı sorusu var."

Futbol federasyonunun avukatı Michiel van Dijk, daha sonra Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles ve TOP Oss'un da hukuki adımlar attığını bildirdi ve davanın kesinlikle sonuçları olacağını vurgulamak istedi. “Pasaport meselesi, 8 kulübe dağılmış 11 Eredivisie oyuncusunu ve 133 Eredivisie maçını etkiliyor.”

Ardından hakim, bir domino etkisinin ortaya çıkmasını önleyebilecek sekiz günlük süreyi sordu. KNVB, birçok kulübün federasyona karşı dava açmak istediğini ve bunun Eredivisie'nin son aşaması için şimdiden olumsuz sonuçlar doğurduğunu açıkladı.

Ardından, profesyonel futbol direktörü Marianne van Leeuwen son sözü söyledi. “Pasaport meselesi ile profesyonel futbol bilinmeyen bir alana girdi. Kimsenin kasıtlı bir davranışı söz konusu değildi.”

Genel müdür, KNVB'nin profesyonel futbolun genel çıkarları doğrultusunda titiz ve dengeli bir karar aldığını vurgulamak istedi. Karar, önümüzdeki Pazartesi saat 12.00'de açıklanacak.