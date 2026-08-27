KNVB, perşembe günü yaptığı açıklamada 'G-voetbal' teriminin kırk yılı aşkın bir sürenin ardından kaldırıldığını duyurdu. Bedensel ve/veya zihinsel engelli futbolcular için kullanılan 'G-voetbal' terimi, bu sezondan itibaren 'Voetbal+' adını taşıyacak.

1984 yılında SKV Wageningen, ESA, Germania ve DCS Zevenaar ilk G-voetbal ligini başlattı. KNVB bunu devraldı ve aynı yıl, zihinsel engelli futbolcular için dünyadaki ilk yapısal ligi başlatan ilk futbol federasyonu oldu.

KNVB, bir basın açıklamasında, "Bu yeni kategoriye bir isim verilmesi gerektiğinde, futbolda zaten A'dan F'ye kadar kategoriler vardı. Bir sonraki uygun harf G idi. G-voetbal adı böyle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

KNVB, 2005 yılında bir G-gençler ligi başlattı. "O tarihten bu yana futbol büyük ölçüde değişti. Belirli bir hedef kitle için başlayan bu lig, çeşitli nedenlerle kendilerine uygun bir futbol ortamına ihtiyaç duyan oyuncular için geniş kapsamlı bir futbol türüne dönüştü. Bugün 5 binden fazla futbolcu burada kendine yer buluyor."

KNVB, 'Voetbal+' terimi hakkında ise şunları yazdı: "Yeni isim, bu futbol türü içinde aktif olan geniş ve çeşitli futbolcu grubuna daha iyi uyuyor. Voetbal+, tüm oyuncuların ortak noktasından başlıyor: futbol. Artı işareti ise katılım için bazen gerekli olan ekstra unsurları, örneğin rehberlik, ilgi veya futbol ortamındaki uyarlamaları ifade ediyor."

KNVB Amatör Futbol Direktörü Jan Dirk van der Zee, 'G-voetbal'ın son on yıllarda toplum için ifade ettiği şeylerden gurur duyuyor. "Kulüpler, son kırk yılda giderek daha fazla insanın futbol oynama fırsatı elde etmesini sağladı."

"Aynı zamanda oyuncu grubu çok daha geniş ve çeşitli hale geldi. Bu durumda, bir zamanlar seçtiğimiz ismin bugünün futboluna hâlâ uyup uymadığına da bakmanız gerekir. Voetbal+ ile bunu çok daha iyi yapan bir adlandırmaya sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

Van der Zee sözlerini, "Sonuçta hepsi futbolcu" diyerek sürdürdü. "Benim için öz bu. Birinin belki biraz daha fazla rehberliğe ihtiyacı vardır, bir başkasına oyun biçiminde yapılacak bir uyarlama yardımcı olur, bir diğeri ise en çok kendini rahat hissedeceği bir ortama ihtiyaç duyar."

Van der Zee sözlerini, "Bu artı da bunu ifade ediyor. Birinin neyi yapamadığını değil, birinin futbol oynayabilmesi için birlikte neler organize edebileceğimizi anlatıyor" diyerek noktaladı.

KNVB'nin vurguladığı üzere, Voetbal+ kapsamında zihinsel veya motor beceri engeli olan futbolcuların yanı sıra otizmli futbolcular da yer alıyor. "Ancak örneğin DEHB'si olan, kronik rahatsızlığı bulunan, görme engelli ya da başka destek ihtiyacı olan oyuncular da burada kendine yer buluyor."

"Tam da bu gelişim, G-voetbal adının gerçeğe giderek daha az uyduğunu gösteriyor. Başlangıçta hedef kitle daha net sınırlarla belirlenmişken, bugün oyuncular arasında ve onların futbol oynayabilmek için ihtiyaç duydukları şeylerde çok daha fazla çeşitlilik var."

KNVB, "Voetbal+ tercihinin, futbol olanaklarını mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmeye yönelik daha geniş hedefimizle de uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Her oyuncunun, bir kulübün parçası olabilmek için kendisine uygun bir yolla bu imkâna sahip olması gerekir" ifadelerini kullandı.