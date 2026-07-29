KNVB, Infantino’nun tartışmalı Dünya Kupası planına çok sert tepki gösterdi

UEFA'nın salı günü FIFA'ya sert tepki göstermesinin ardından, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham da Gianni Infantino'nun planları hakkında net bir şekilde konuştu. Futbol federasyonları, The Times ve Financial Times'ta yer alan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki bir hisseleri yatırımcılara satmaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığının belirtildiği haberlere tepki verdi.

Her iki medya kuruluşuna göre FIFA, Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere ticari hakların devredileceği yeni bir şirket kurmak istiyor. FIFA'nın bu yapıda çoğunluk hissesini elinde tutacağı, kalan hisselerin ise kısmen 211 ulusal futbol federasyonuna, kısmen de özel yatırımcılara gideceği ifade edildi.

İngiliz medyasının yazdığına göre plan milyarlar kazandırabilir ve Infantino'ya 2031'deki başkanlığının ardından Dünya Kupası komiseri olarak kazançlı bir rol sağlayabilir.

UEFA, salı günü çıkan haberler üzerine öfkeyle tepki göstermişti. Federasyon, resmi açıklamasında, "Bununla birlikte, futbolun yönetim organlarının asla aşmaması gereken bir sınır aşılmış oluyor" ifadelerini kullandı. Şimdi KNVB ile Burnham da yıkıcı bir kınamayla sahneye çıktı.

KNVB, bunu "son derece endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi, ancak nihai bir tavır konusunda peşin hüküm vermek istemiyor. KNVB, "Teklifin resmi detaylarını henüz almadık ve hâlâ çok sayıda soru işareti var" açıklamasını yaptı.

“Bu konuda kısa süre içinde UEFA ve diğer Avrupa federasyonlarıyla da görüşmeler yapmayı bekliyoruz. Resmi detaylar erişilebilir olur olmaz, teklifi birlikte dikkatlice inceleyip değerlendireceğiz. KNVB için öncelik, futbolun çıkarlarının, iyi yönetişimin ve şeffaflığın her zaman belirleyici olmasıdır.”

İngiltere Başbakanı Andy Burnham da FIFA'nın planına karşı görüş bildirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın ticari bir ürüne indirgenmemesi gerektiğini söyledi. Burnham, "Bunu çok açık söyleyeyim. Futbol yatırımcıların değildir. Tribünleri dolduran ve hava nasıl olursa olsun hafta hafta saha kenarında duran insanların oyunudur" dedi.

"Dünya Kupası bir ürün değil. Dünyanın en büyük spor turnuvası ve satılmak için var olmadı. Anlaşmayı ne kadar güzel sunarsanız sunun. Bir kısmını sattığınız anda, onu satmış olursunuz. Futbol taraftarlarındır. Her zaman böyle oldu ve her zaman da böyle kalacak."

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter da halefinin planları hakkında eleştirel konuştu. Infantino'nun başkanlığı devralmasından önce 2015'e kadar dünya futbolunun çatı kuruluşunu yöneten İsviçreli isim, tehlikeli bir gelişme görüyor. Blatter, X'te "FIFA başkanı ile ABD başkanı arasındaki yakın bağ, futbola ciddi zarar veren bir mali boyuta ulaştı. Hiç kimsenin bizim sporumuzu satmaya hakkı yok" diye yazdı.