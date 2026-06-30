KNVB, Hollanda milli takımında yaşanan ırkçılık olayının ardından harekete geçti: "Bunu çok korkunç buluyoruz"

Justin Kluivert, Crysencio Summerville ve Quinten Timber, sosyal medya hesaplarında Hollanda milli takımının “taraftarları” tarafından ırkçı saldırılara maruz kaldı. Bu nedenle üçlü, yorum yapma imkânlarını kısıtlama kararı aldı. KNVB ise yaptığı açıklamada bu sözlere duyduğu tiksintiyi dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı, Pazartesi gecesi son 16 turunda Fas ile karşılaştı. 120 dakikalık gergin bir maçın ardından galip belirlenemedi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Her iki takım da penaltılarda pek başarılı olamadı, ancak Oranje biraz daha kötüydü. Justin Kluivert (direğe çarptı), Quinten Timber (yanına gitti) ve Crysencio Summerville (kaleci tarafından kurtarıldı) Oranje adına üçü de penaltı kaçırdı.

Ismael Saibari, beşinci penaltıyı gole çevirerek Fas’ı bir sonraki tura taşıdı; bu durum, tüm Hollanda milli takımı için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Maçın ardından penaltı kaçıran üçlü de teselli edilemez bir haldeydi.

Kluivert, Timber ve Summerville, maçın ardından sosyal medyada nefret dolu tepkilerle karşılaştı. Ayrıca çok sayıda ırkçı yorum da aldılar ve bu nedenle yorum yapma imkânlarını kısıtlamaya, hatta tamamen devre dışı bırakmaya karar verdiler.

KNVB, ırkçılıktan tiksiniyor. Federasyon Salı günü NU.nl’ye yaptığı açıklamada, “Bunu korkunç buluyoruz” dedi. “Futbolda ayrımcılığa karşı bir kampanyamız var; bu kampanya kapsamında, çevrimiçi ayrımcılık vakalarının meld.onlinediscriminatie.nl adresine bildirilmesini de teşvik ediyoruz.”

Federasyon, bir süredir çevrimiçi nefret ve ırkçılığa karşı kampanya yürütüyor. “Futbol, milyonlarca farklı insanı bir araya getirir; ayrımcılık ise bunun tam tersini yapar. Dolayısıyla bu, futbolun temsil ettiği her şeye tamamen aykırıdır.”

KNVB, her halükarda ihbar merkezine bir bildirimde bulunacak. "Bir ihbarın ardından, merkezdeki hukuk görevlileri söz konusu ifadenin suç teşkil edip etmediğini değerlendirir. Bu, Savcılığa yapılacak bir suç duyurusunun başlangıcı olabilir ve Savcılık da cezai soruşturma başlatabilir," diye yazıyor NU.nl.