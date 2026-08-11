KNVB, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü için yabancı bir adayla görüşmeler yürütüyor

KNVB'nin, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü için Roberto Martínez ile görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Bu haberi De Telegraaf duyurdu. 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, geçtiğimiz yaz 2026 Dünya Kupası'nda hâlâ Portekiz'in başındaydı.

Koeman, 30 Haziran'da, yani yaklaşık bir buçuk ay önce, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı. KNVB bu süreçte birçok görüşme gerçekleştirdi ancak henüz kesin bir halef belirlenmiş değil.

Michael Reiziger, bir haftadan biraz daha uzun süre önce KNVB ile yaptığı uzun görüşmeler nedeniyle uzun süre en güçlü aday gibi görünüyordu, ancak şimdi bunun değişebileceği anlaşılıyor.

De Telegraaf, “Nigel de Jong, KNVB adına Roberto Martinez (53) ile teknik direktörlük görevi için görüşmeler yaptı. İspanyol teknik adamın, Hollanda Futbol Federasyonu'nun üst düzey futbol direktörüyle Malaga'da görüştüğü ifade ediliyor” diye yazdı.

Martínez, yıllarca Belçika'nın altın jenerasyonunun başında yer aldı, ancak son dönemde Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Geçtiğimiz yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda, son dünya şampiyonu İspanya'ya son 16 turunda elenerek hayal kırıklığı yarattı.

Martínez'in Jordi Cruijff ile yakın bir ilişkisi bulunuyor ve ayrıca onun babası Johan'ın futbol felsefesine de bağlı. İspanyol çalıştırıcıyla yapılan ilk görüşmelerin nasıl geçtiği ise şimdilik net değil.