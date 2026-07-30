KNVB, Hollanda Milli Takımı’nda Ronald Koeman’ın yerine gelecek isimle ilgili haberi gelecek hafta duyuracak. Voetbal International’ın beklentisi bu yönde.

Bu arada Hollanda’nın Dünya Kupası’nda penaltılar sonrası Fas’a elenmesinin üzerinden tam bir ay geçti. Koeman da neredeyse hemen ardından ayrılığını duyurdu.

Üst düzey futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong o günden bu yana bir halef arıyor, ancak hâlâ sonuca ulaşabilmiş değil. “Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacağı için bir miktar aciliyet olduğunu biliyoruz” demişti, Dünya Kupası’ndaki elenmenin hemen ardından.

Artık rüya aday Arne Slot’un bu görevi kabul etmeyeceği netleşti. 47 yaşındaki teknik adam, kulüp futbolunda daha uzun bir kariyeri tercih ediyor. Avrupa’da bir yerde çalışmak istiyor, ancak bunun tam olarak neresi olduğu henüz belirsiz.

VI adına konuşan Martijn Krabbendam, “Slot ile KNVB’nin görüşüp görüşmediği ve bunu kaç kez yaptığı bilinmiyor, ancak teknik direktör arayışının şimdiden beş haftadır sürmesi, mutlaka bir görüşme yapılmış olduğunu ele veriyor” ifadelerini kullandı.

Krabbendam, KNVB’nin gelecek hafta bir açıklamayla gündeme geleceğini düşünüyor ve bu noktada yalnızca tek bir isim veriyor. “Federasyon şimdi başka bir adaya yönelmek zorunda. Michael Reiziger’in listede olduğu zaten uzun süredir biliniyor. Kendisi hâlihazırda KNVB bünyesinde Jong Oranje’nin teknik direktörü olarak görev yapıyor. Daha önce Jong Ajax’ı çalıştırdı.”

Yakın geçmişte Hollanda Milli Takımı ile anılan diğer isimler ise şu anda gerçekçi görünmüyor. Peter Bosz, PSV ile hazırlık döneminin ortasında yer alırken, Erik ten Hag - FC Twente’de teknik direktör - daha önce net şekilde ‘müsait olmadığını’ belirtmişti.