KNVB Genel Müdürü Nigel de Jong, Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının Fas'a karşı elenmesinin ardından sert bir sonuca vardı

Nigel de Jong’da, Hollanda milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda elenmesinin ardından özellikle hayal kırıklığı hakim. KNVB genel müdürü, Oranje’nin penaltı atışları sonucunda 16’da 1’de Fas’a yenilerek turnuvadan elendiğini izledi.

De Jong: “Hepimiz hâlâ duygusal bir durumdayız, çünkü az önce Fas’a karşı maçı kaybettik. Dolayısıyla hayal kırıklığı en uygun kelime,” diye başladı De Jong, NOS’a verdiği röportajda. “Bunu birbirimizle birlikte doğru bir şekilde sindirmeliyiz. Hemen otele döneceğiz. Bir araya gelip, ne kadar zor olursa olsun bu süreci iyi bir şekilde kapatmalıyız.”

De Jong, hedefin yarı finale çıkmak olduğunu ve dünya şampiyonu olma hırsının da bulunduğunu yineledi. “Bunu önceden hep birlikte söylemiştik. Ne yazık ki başaramadık. Evet, hedefimizden çok uzağız. Sonuç bu. Bu konuda da dürüst olmalıyız. Bu bir gerçek.”

NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg, daha sonra Profesyonel Futbol Direktörü’ne, turnuvadan erken elenmenin milli takım teknik direktörü Ronald Koeman için de sonuçları olup olmadığını sordu. “Bence turnuva öncesinde çok net anlaşmalar yapmıştık. Özellikle de milli takım teknik direktörünün ve teknik ekibinin pozisyonu söz konusu olduğunda. Turnuva sonrasında bu anlaşmaları değerlendireceğiz. Şimdi değerlendirme aşamasına geçiyoruz."

De Jong şu anda olayları önceden tahmin etmek istemiyor. "En önemlisi, bu hayal kırıklığını iyi bir şekilde atlatmamız. Soyunma odasına girdiğinizde, teknik ekip üyelerini ve oyuncuları gördüğünüzde, duyguların çok yoğun olduğunu fark edersiniz. Elbette, buradan bu kadar erken elenmiş olmaktan hayal kırıklığına uğradık; zira beklentilerimiz farklıydı."

Koeman’a daha önce istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulmuştu, ancak bu soruya yanıt vermek istemedi.