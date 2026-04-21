KNVB, FC Den Bosch'un "kasıtlı mağlubiyeti"ne ilişkin açıklama yaptı: "Bekliyoruz ki..."

KNVB, Cuma akşamı Keuken Kampioen Divisie'nin son maçları konusunda endişeli olmadığını Algemeen Dagblad gazetesine açıkladı. FC Den Bosch'un ADO Den Haag karşısında galibiyet için mücadele edeceği varsayılıyor.

Bosschenaren'in Pazartesi günü Jong FC Utrecht karşısında bir puan alması nedeniyle, dokuzuncu sırayı kaçırmaları artık mümkün değil. Bu pozisyon, muhtemelen yükselme play-off'larına katılma hakkı verecektir.

Bu ancak son play-off bileti dönem sıralamasına göre verilmezse gerçekleşir. Dördüncü dönemin birinci ve ikinci sırasındaki takımlar yükselmeyi veya play-off'lara katılmayı garantilemişse, bilet ligin genel sıralamasında dokuzuncu sıradaki takıma verilir.

Bunu bilerek Den Bosch, Vitesse'nin (şu an dönem üçüncüsü) dönem sıralamasında Willem II (play-off'lara katılmayı garantilemiş) ve ADO Den Haag'ın (yükselmeyi garantilemiş) altında kalmasını ummak zorunda. Ve tesadüf eseri, Den Bosch son haftada saray kentinin şampiyonu ile karşılaşacak.

Yani Den Bosch, ADO'ya karşı bir mağlubiyetten fayda sağlayacak, ancak bu, Brabanders'ın önümüzdeki Cuma günü öylece pes edeceği anlamına gelmiyor. "Öylece kaybetmeyeceğiz," dedi teknik direktör Ulrich Landvreugd Pazartesi akşamı ESPN'de.

"Biz her zaman galibiyet için oynarız, nokta. Salı gününden itibaren bunu nasıl gerçekleştireceğimize bakacağız. Sonuçta bugün kazanmak istiyorduk, o zaman Roda ve RKC'ye baskı yapabilirdik. Şimdi ise farklı bir senaryo var."

KNVB, Den Bosch ekibinin sözüne güveniyor. “Bir maça katılan herkesin o maçı kazanmak istediğini varsayıyoruz. Bunun ötesinde bu durum hakkında bir tahminde bulunamayız.”