KNVB, Dieperink hakkındaki haberlerin yarattığı etki üzerine hemen 180 derece yön değiştirdi

De Telegraaf'ın haberine göre, KNVB, Rob Dieperink'i NEC ile Go Ahead Eagles arasındaki maçtan çekti. Dieperink, VriendenLoterij Eredivisie maçında VAR görevlisi olarak görev yapacaktı, ancak yerine Clay Ruperti geçecek. Federasyona göre bu karar, Dieperink'in tutuklanmasına ilişkin haberlerin yarattığı etki nedeniyle alındı.

Hollandalı hakem ve uluslararası VAR görevlisi, Londra'da oynanan Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki Conference League maçının ardından, reşit olmayan bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak da dahil olmak üzere üç suçtan şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Bu arada, Dieperink aleyhindeki tüm suçlamalar, delil yetersizliği nedeniyle Londra polisi tarafından düşürüldü.

KNVB'nin kararı dikkat çekicidir, zira federasyon daha önce De Telegraaf gazetesine Dieperink'i maçtan çekmek için hiçbir neden görmediklerini açıklamıştı.

“Rob Dieperink ilk andan itibaren tam işbirliği gösterdi ve KNVB'ye karşı şeffaf davrandı. Mevcut tüm bilgilere dayanarak, onu Hollanda ligindeki maçlara atamamamız için herhangi bir neden görmüyoruz,” demişti federasyon Cuma günü.

Dieperink de duruma tepki gösterdi. “Haksız yere suçlandığım için çok üzgünüm,” dedi De Telegraaf gazetesine. “Suçlamalar çürütüldü ve konu, yeterli ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından dosyalanmıştır. FIFA’nın beni Dünya Kupası’nda görevlendirmemeye karar vermesi üzücü.”

Dieperink, 9 Nisan'da Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki çeyrek final maçında VAR görevlisi olarak görev yapmıştı. The Sun gazetesinin haberine göre, "bir UEFA yetkilisi" otelde 17 yaşındaki bir gençle temas kurmuş ve onu odasına götürmeye çalışmış. Bu sırada istenmeyen fiziksel temas da yaşandığı iddia ediliyor.

Maç sırasında genç, polise başvurdu. Otele döndüğünde Dieperink, diğer UEFA yetkililerinin huzurunda tutuklandı. Hollandalı, sorgu için götürüldü ve soruşturma devam ederken daha sonra serbest bırakıldı.

Dieperink'in avukatı ile Londra polisi arasındaki yazışmalardan, iki suçlamanın kısa sürede geri çekildiği anlaşılıyor; De Telegraaf, belgeleri inceledikten sonra bunu doğruladı. Suçlamalar, bir reşit olmayan kişiyle cinsel içerikli iletişim kurmak ve bir reşit olmayan kişinin fotoğrafını veya sahte fotoğrafını bulundurmakla ilgiliydi. Üçüncü suçlama olan sözde cinsel taciz de, delil yetersizliği nedeniyle daha sonra düşürüldü.

Haberlere göre Dieperink, soruşturmaya başından itibaren tam olarak işbirliği yaptı ve telefonunu ve dizüstü bilgisayarını derhal yetkililerin kullanımına sundu. KNVB, olaydan kısa bir süre sonra bilgilendirildi ve onu Hollanda'daki maçlarda görevlendirmeye devam etme kararı aldı.

Uluslararası alanda ise bu olay Dieperink için büyük sonuçlar doğurdu. FIFA, normalde hakem Danny Makkelie'nin sabit VAR'ı olan Dieperink'i Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'na götürmeme kararı aldı. Dünya Futbol Federasyonu, sadece kusursuz davranışları olan hakemleri görevlendirmek istediğini belirtti. Sonunda Fransız Willy Delajod, ek VAR olarak hakemler listesine eklendi.