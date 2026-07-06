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Bart DHanis

Çeviri:

KNVB, Arne Slot ile Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevine ilişkin görüşmeler yürütüyor

Hollanda

KNVB, Arne Slot ile görüşmeler yaptı. Sky Sports’tan genellikle güvenilir haberleriyle tanınan Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, Feyenoord ve Liverpool gibi takımların eski teknik direktörü olan Slot, Ronald Koeman’ın yerine milli takım teknik direktörü olarak atanacak adaylar listesinde yer alıyor.

KNVB, Koeman’ın Oranje’deki halefi konusunda Slot ile görüşmeler yaptı. Federasyonun listesinde birden fazla aday bulunuyor ve tüm seçenekleri açık tutuyor.

Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü pozisyonu geçen Salı gününden beri boş durumda. O gün Koeman, Oranje'den ayrılacağını açıklamıştı.



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