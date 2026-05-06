Nigel de Jong, Ronald Koeman'ın 2026 Dünya Kupası'nın ardından Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılması ihtimaline karşı henüz olası haleflerle temasa geçmedi. De Jong, bunu Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında açıkladı. De Jong, mevcut teknik direktöre tam güven duyuyor ve Koeman'ın görev süresinin uzaması için tüm gücüyle çaba gösteriyor gibi görünüyor.

Hikaye biliniyor: Koeman'ın Oranje ile olan sözleşmesi bu yaz Dünya Kupası'ndan sonra sona eriyor, ancak turnuva bittikten sonra milli takım teknik direktörlüğüne devam etmek isteyip istemediğine karar verecek. Bu nedenle KNVB'nin üst düzey futbol direktörü De Jong, henüz diğer adaylarla görüşmedi.

De Telegraaf'ın aktardığına göre De Jong, "Elbette Dünya Kupası sonrası her türlü senaryoya hazırlanıyorum. Bu sorumluluğu üstlenmemek profesyonelce olmazdı" dedi. "Ancak bunun için henüz kimseyle temas kurmadım. Çünkü Koeman'a ve Oranje'nin Dünya Kupası'nda alacağı sonuçlara tam güvenim var."

“Şu anda kafamda Oranje’de bir boş pozisyon yok. Ronald dünya şampiyonu olursa, isterse kalabilir,” diyerek Koeman’ın kalmasına tam destek verdi. “Odak noktamız tamamen Dünya Kupası ve KNVB ile Koeman’ın yolları bu yılın Temmuz ayında ayrılırsa zaman sıkıntısı yaşamaktan korkmuyoruz.”

Oranje ile sıkça anılan bir isim de Peter Bosz. PSV'nin teknik direktörü, milli takım teknik direktörlüğü görevine açık olduğunu defalarca belirtti, ancak Koeman'ın durumu hakkındaki belirsizliğin sürmesi nedeniyle Eredivisie şampiyonu ile olan sözleşmesini iki sezon daha uzatmaya karar verdi.

“PSV’de harika bir iş çıkarıyor, birinci sınıf bir teknik direktör, ama henüz gerçekleşmemiş bir konuyu önceden yorumlamak istemiyorum,” dedi De Jong. “Bu yüzden PSV ile sözleşmesini uzattığını anlıyorum. Zeist’te bir şeyler olabilir, ancak hem iç hem de dış kaynaklardan Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenebilecek adaylar var. Koeman’ın Dünya Kupası’ndan sonra ayrılması durumunda.” De Jong isim vermek istemiyor.

Şimdi öncelikle Dünya Kupası kapıda ve De Jong, Hollanda milli takımına iyi şanslar tanıyor. “Hedefimiz Oranje ile yarı finale çıkmak, ancak amacımız dünya şampiyonu olmak. En yükseği hedefliyorsunuz ve ben buna inanıyorum çünkü milli oyuncularımız, teknik kadromuz – şu anda daha iyisi düşünülemez – ve maksimum verimi elde etmek için çalışma şeklimiz var.”

De Jong, prensipte Hollanda'nın üst düzey futbolundan nihai olarak sorumlu ve bunun çok iyi farkında. “Yarı finale çıkma hedefimize ulaşamazsak, ayrılmayacağım. Kendime karşı çok eleştirel biriyim, ancak KNVB’de teknik organizasyonumuzda üzerinde çalıştığımız daha fazlası var. Ocak 2023’te planlandığı gibi dört yıl daha görevde kalacağım gibi görünüyor. Amerika'da ve 2030'da dünya şampiyonu olamazsak, bunun hesabını bana sorabilirsiniz.”