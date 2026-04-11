Kno ve Malcom'un sakatlıklarına rağmen... Al-Hilal, Al-Sadd maçı öncesinde son umudunu koruyor

Al-Hilal kulübü, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom ve Suudi orta saha oyuncusu Muhammed Kano’nun Asya Şampiyonlar Ligi’nde Katar ekibi Al-Sadd ile oynanacak maça yetişmesi için son umudunu koruyor.

Al-Hilal kulübü, dün Cuma günü, geçen Çarşamba günü Kingdom Arena'da Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Khaloud'u 6-0 mağlup ettikten sonra, Malcom ve Kano'nun sakatlandığını açıkladı.

"Lider" kulüp, Kano'nun arka baldır kasında sakatlık yaşadığını, Malcom'un ise arka uyluk kasında ağrı hissettiğini belirtti. İki oyuncunun da sakatlıklarının ciddiyetini ve sahalardan uzak kalacakları süreyi belirlemek için röntgen çekilecek.

Her ne kadar Al Sadd maçında forma giymeleri zor olsa da, Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, oyuncuları Jeddah'a gidecek takım kafilesine dahil etmeye karar verdiğini doğruladı.

Al-Hilal, Asya Şampiyonası'nın son 16 turunda, yarın Pazartesi günü Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda Al-Sadd ile karşılaşacak.

Gazete, Al-Hilal'ın iki yıldızının Jeddah'ta tedavi ve rehabilitasyon programlarını tamamlayacaklarını, ancak Katar ekibiyle oynanacak maçta yer alıp almayacaklarının nihai kararının yarın Pazar günü verileceğini belirtti.

Malcom, bu sezonun başından bu yana Al Hilal ile 33 maçta forma giydi ve bu maçlarda 9 gol attı, 11 asist yaptı. Keno ise 36 maçta 5 gol attı ve aynı sayıda asist yaptı.

Al-Hilal, son üç turnuvada, özellikle de 2021'deki son şampiyonluğundan bu yana, bir kez finalde yenilip iki kez yarı finalde elenerek, Asya şampiyonluğunu geri kazanmayı hedefliyor.