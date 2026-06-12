Kno'dan sürpriz... Donis, Suudi Arabistan'ın Uruguay karşısındaki kadrosunu erkenden belirledi

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Giorgos Donis, karşılaşmaya 72 saat kalmasına rağmen 2026 Dünya Kupası'ndaki Uruguay ile oynanacak ilk maçın kadrosunu belirledi.

Suudi Arabistan milli takımı, önümüzdeki Salı sabahı, ABD'nin Miami kentindeki "Hard Rock" stadyumunda, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Uruguay milli takımıyla karşılaşacak.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Donis'in geçen Çarşamba sabahı Senegal ile oynanan ve golsüz berabere biten son hazırlık maçında sahaya çıkan kadroyla Uruguay maçına çıkmaya karar verdiğini yazdı.

İlginç olan ise, kadroda Al-Hilal'ın orta saha oyuncusu Muhammed Kano'nun adının yer almamasıydı. Oysa Kano, Yunan teknik direktörün yönetiminde Venezuela ve Porto Riko ile oynanan ilk iki hazırlık maçında ilk 11'de yer alan tek oyuncuydu.

Donis, kaleci olarak Muhammed Al-Owais'e, savunmada Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti ve Muteb Al-Harbi'ye, orta sahada Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari ve Musab Al-Juwair'e, forvette ise Muhammed Abu Al-Shamat, Salem Al-Dossari ve Firas Al-Buraikan'a güvenecek.

Gazete, Suudi milli takım teknik direktörünün Uruguay ile oynanacak maçın birkaç saat öncesinde yapılacak teknik toplantıda nihai kadroyu belirleyeceğini belirtti.

Bu aşamaya gelmeden önce Donis, oyuncularla bir video toplantısı düzenleyerek Uruguay milli takımını, en önemli güçlü ve zayıf yönlerini tanıtacak ve maçta "Yeşiller"in taktiksel yaklaşımını açıklayacak.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde Uruguay'ın yanı sıra İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.