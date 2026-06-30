Kluivert, Timber ve Summerville, penaltı draması sonrasında radikal bir karar almak zorunda kaldı

Hollanda milli takımı için Monterrey’de Fas ile oynanan son 16 maçı, bir an önce unutulması gereken bir geceye dönüştü. Teknik direktör Ronald Koeman’ın takımı, penaltı atışları sonucunda 2-3 mağlup oldu. Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crysensio Summerville sorumluluklarını üstlendiler, ancak 11 metreden golü kaçırdılar. Üçlü, bunun ardından internette yoğun bir nefret kampanyasıyla karşı karşıya kaldı.

Penaltılar, Oranje’yi bir kez daha turnuva aşamasında eledi. Penaltı atışlarının başlangıcı umut vericiydi; Teun Koopmeiners golü buldu, ardından Neil El Aynaoui’nin 11 metreden attığı şut üst direğe çarptı. Ancak sonrasında işler ters gitti. Kluivert, Fas kalecisi Yassine Bounou’yu yanlış köşeye yönlendirdi, ancak ardından topu direğe çarptırdı.

Wout Weghorst’un penaltısını gole çevirmesinin ardından, Timber’ın (yanına kaçan) ve Summerville’in (Bounou’nun kurtardığı) kaçırdığı penaltılar sonunda Hollanda’nın elenmesine neden oldu. Maçın hemen ardından Kluivert, Timber ve Summerville gözle görülür şekilde teselli edilemez durumdaydı, diğer takım arkadaşları ise onları teselli etmeye çalıştı.

Maçın ardından birçok futbol taraftarının duyguları yoğun bir hal aldı, ancak bir kısmı Instagram’da bu üçlüye nefret dolu yorumlarla saldırarak sınırı oldukça aştı. Bunun üzerine Quinten Timber, gönderilerinin altındaki yorumları tamamen kapatmaya karar verirken, Kluivert ve Summerville ise nefret dolu yorumların akışını sınırlamak için yorum ayarlarını sıkılaştırdı. Artık sadece kendilerinin takip ettiği kişiler bu hesaplara yorum yapabiliyor.

Hollanda Milli Takımı, penaltı atışlarıyla sonuçlanan iki dostluk maçı da dahil olmak üzere, şimdiye kadar on iki kez penaltı serisine gitmek zorunda kaldı. Sadece 2004 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’e ve 2014 Dünya Kupası’nda Kosta Rika’ya karşı galip gelindi.

Ibrahim Afellay’e göre, birçok Oranje milli oyuncusu penaltı atarken baskıya dayanamıyor. Van Hooijdonk ise farklı bir görüşe sahip. “Baskı, antrenmanla kazanılabilecek bir şey değil, ancak oyuncu kariyeri boyunca 1423 penaltı atmış bir milli takım teknik direktörümüz var. O, tuhaf bir şey yapmadan hepsini gole çevirdi.”

“Topu yere koy, koşu yap ve vur. O milli takım teknik direktörünün şöyle demesini beklerdim: ‘Çocuklar, penaltı atan herkes kaçırabilir. Ama tek bir şekilde: normal bir koşu yapıp vur.’ Bütün o saçma sapan şeyler, midemi bulandırıyor...”

Afellay’e göre Fas haklı bir şekilde kazanan oldu. “Gerçeği kabul edelim: Hollanda’nın penaltılara kalması başlı başına bir mucize.”



