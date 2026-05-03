Kluivert, Koora'ya: Hollanda Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek... Şampiyonluğa en yakın takım bu

Hollanda milli takımının eski forveti Patrick Kluivert, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda Ronald Koeman'ın yönettiği "Yelkenli Takım"ın kaderine ilişkin öngörülerini açıkladı.

Hollanda milli takımı, İsveç, Japonya ve Tunus'un da yer aldığı 6. grupta mücadele edecek. Turuncu Takım, 14 Haziran'da Japonya ile oynayacağı maçla Dünya Kupası'na başlayacak.

Hollanda milli takımı, 3 kez finale yükselmesine rağmen Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşamadı.

Kluivert, güçlü bir kadroyla 1998 turnuvasına katıldı ve Hollanda, finale çok yaklaştı ancak yarı finalde Brezilya'ya penaltı atışlarında yenilerek turnuvaya veda etti. Bu maçta eski forvet bir gol attı.

Toplamda, Kluivert tüm turnuvalarda 79 uluslararası maçta forma giydi, bu maçlarda 40 gol attı ve 7 golün hazırlayıcısı oldu.

Kooora'ya verdiği röportajda Hollanda milli takımının Dünya Kupası'ndaki beklentileri sorulan Kluivert, "Şu anda Hollanda milli takımının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. FIFA sıralamasına bakarsanız, dünyanın ilk altı takımı arasında yer alıyor. Ancak milli takım oyuncularına ve oynadıkları kulüplere bakıldığında, işler yolunda giderse çeyrek finale yükselen takımlar arasında olabileceğini düşünüyorum."

"Arjantin, Brezilya, İspanya ve Fransa gibi büyük takımların arasında Hollanda, Dünya Kupası'nda dikkat edilmesi gereken takımlardan biri. En azından çeyrek finale yükselebileceğini düşünüyorum" diye ekledi.

Hollanda milli takımı, 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi, ancak normal ve uzatma sürelerinde 2-2 berabere kaldıkları maçta Lionel Messi'nin takım arkadaşlarının penaltı atışlarıyla zorlu bir şekilde Arjantin'e elendi.

2026 Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi hakkında ise eski Hollandalı yıldız, "Tek bir milli takım seçmek zor, ancak Arjantin, Fransa ve Brezilya arasında birçok güçlü takım var... Yine de Fransa'nın iyi bir şansı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Turnuvanın gol kralı tahminine gelince, "Belki de Harry Kane (İngiltere milli takımının forveti) olabilir" dedi.

Kluivert'in Koora ile yaptığı röportajın tamamını bekleyin.