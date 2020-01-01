Klopp'tan Liverpool taraftarlarına mektup: Her biriniz şampiyonsunuz

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk sonrası kulübe, oyunculara, taraftarlarına ve Liverpool halkına seslendi.

ÇEVİRİ: Rezzan Yetiş

Premier Lig'de bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilân eden 'da teknik direktör Jürgen Klopp'un taraftarlara mesajı var.

Liverpool Echo adlı gazeteye taraftarlara özel açık mektup yazan Klopp'un ifadeleri şu şekilde:

"Sevgili Echo okuyucusu,

Daha fazla takım

Öncelikle eğer bu mektubu okuyorsanız Liverpool şehrine değer verdiğiniz ve şehirle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istediğiniz için okuyorsunuzdur. Bu bağlamda ikimizin ortak bir noktası var.

Daha önce hiçbir gazete için mektup yazmadım. Bir sürü basın toplantısı düzenledim ve basında da normalden daha fazla yer aldığımı biliyorum; ancak ilk kez bir mektup yazma ihtiyacı hissettim. Bunun sebebi ise Liverpool halkı ile direkt olarak konuşmak istemem.

İnanılmaz bir şehirde, inanılmaz bir kulübün inanılmaz taraftarları için inanılmaz bir dönemin içindeyiz. Bazılarınız için uzun süreli şampiyonluk bekleyişinin sonu geldi; ancak ister 30 yıl beklemiş olun ister 30 dakika, umarım bu anın hak ettiğiniz kadar çok tadını çıkarıyorsunuzdur.

Liverpool Futbol Kulübü'nün teknik direktörü olmak gibi mükemmel bir ayrıcalığa sahibim. Bu ayrıcalığı her gün yanımda taşıyorum çünkü sizler için çalıştığımı biliyorum. Yaklaşık 5 sene önce buraya gelmeden evvel Liverpool'un özel bir yer olduğunu biliyordum; fakat buranın ne kadar özel olduğunu Liverpool halkını tanıdığınızda ve şehrin kalp atışlarını hissedebildiğiniz zaman anlıyormuşsunuz.

Bu durum sadece Liverpool taraftarları için geçerli değil. Elbette ki Liverpool benim takımım olduğu için taraflıyım; ancak taraftarlarının aynı madalyonun öteki yüzü olduğunu göremeyecek ve iki kulüp arasındaki rekabetin şehrin kimliği adına çok önemli olduğunu anlamayacak kadar da taraflı değlim.

En güzel zamanlarında olmadıklarının farkındayım ve eğer roller değişse biz de güzel bir zamanda olmayabilirdik; fakat Everton, Carlo Ancelotti gibi harika bir teknik direktöre ve harika bir insana sahip. Ancelotti'nin gelmesinden bu yana gelişimlerinin devam edeceğine dahir şüphem yok. Everton her anlamda muhteşem bir rakip. Bana bunu hatırlatması için kimseye ihtiyacım yok.

Everton'ın ve diğer 18 Premier Lig kulübünün üzerinde şampiyon olmuş olmak bizim için inanılmaz bir başarı. Hepsine saygı duyuyorum çünkü İngiliz futbolunu daha rekabetçi ve daha cazip hale getirmek için hep beraber çalışıyoruz.

Kaç farkla şampiyon olduğumuza odaklanmak hata olur çünkü sahanın her bir karışında savaşmaya zorlanmadığımız çok fazla maç düşünemiyorum. Bazılarında kazanmanın bir yolunu bulmak için ruhlarımızın ta derinlerine inmek zorunda kaldık. Sadece sahada her şeylerini verdikleri için ayakları üzerinde başları dik duran oyuncularımı görmek için birçok kez maç sonunda, oynanan oyun karşısındaki mutluluğumu da gizleyemeyerek soyunma odasına indim. Burası çok zor bir lig, puan tablosu ne derse desin; oldukça zor bir yoldan kazanıldı.

Bunun mümkün olabilmesi için birçok malzemenin bir araya gelmesine ihtiyaç vardı. Oyuncuların sahaya yansıttıkları ve başarıları ortada. Duydukları tüm övgüleri öylesine hak ettiler ki; onların hocası olarak daha fazla gurur duyamazdım. Ancak onların yetenekleri ve bağlılıklarına odaklanmışken önemli bir şey göz ardı ediliyor: Takım olarak Liverpool şehrini temsil etmenin ve adını taşımanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar.

Bu anlayış, adeta onların depolarında her zaman orada olan bir yakıt gibiydi ve yolun her adımında bizi körükledi.

Şu an takımdaki oyunculara olduğu kadar eskiden bu takımın formasını giymiş ve hepimizin takip etmek zorunda olduğu standartlar oturtmuş iki özel isme de hürmetlerimi sunmak istiyorum: Sir Kenny Dalglish, bu kulübün ruhudur. Liverpool'un ne olduğunu ve insanlar için ne anlama geldiğini anlamış olması bizim şu anda yaptığımız her şey için çok hayatî önem taşıyor. Şampiyonluğumuz ilân edildikten sonra ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Onun yüzündeki gülümseme benim için o kadar kıymetli ki kelimelerle ifade edemiyorum.

Steven Gerrard ise bu kulübün bacakları. Bir oyuncu olarak kulübü o kadar çok taşıdı ki bu şampiyonluğu ondan daha fazla hak eden birisi yok. Kenny ile beraber Steven Gerrard bu kulübün sembolüdür ve böyle bir anda eski oyuncularımız ve teknik direktörlerimizin bizi şimdiki duruma getirmek için yaptıklarını unutmamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Liverpool'u kuran insanlar bunlar. Aynı şey kulüp sahipleri için de geçerli. Onlar ve icraatları hakkında yeterince şey söyleyemiyorum. Modern futbolda başarılı olabilmek için bir vizyona, bir stratejiye ve sarsılmaz bir bağlılığa sahip olmak zorundasınız. Fenway Sports Group bana bu üç bağlamda da lider olduklarını gösterdi. Onlara karşı memnuniyetim had safhada.

Parlak oyuncularımız, harika eski futbolcularımız ve seçkin sahiplerimizin yanı sıra tüm bunların en üstünde yer alan, herhangi bir kulübün isteyebileceği en iyi taraftarlara sahibiz. Onların kulübün inşa edilmesine, ilham bulmasına ve olabileceğinin en iyisi olmaya zorlanmasına verdikleri katkı o kadar önemli ki, onlar olmasaydı bu başardıklarımız mümkün olmazdı.

Tutkunuzu, tezahüratlarınızı, yenilgiyi kabullenmeyişinizi, bağlılığınızı, oyun anlayışınızı ve yaptığımız şeye olan inancınızı çok seviyorum. Şu an maçlarımıza gelemiyor olsanız bile Kop tribününü her zamanki halindeymiş gibi yaparak sahada bizlerle olduğunuzu hissettirmeniz beni çok mutlu ediyor. Hem oyuncuların hem de benim bu durumdan ne kadar memnun olduğumuzu anlatamam. 'a karşı olan olağanüstü performansımızın sebeplerinden biri de sizdiniz, bundan hiç şüphem yok.

Ancak cuma günü Pier Head'de yaşananlardan hiç hoşlanmadım, bunu da belirtmeliyim. Ben bir insanım, sizin tutkularınız benim de tutkum fakat şu anda en önemli olan şey bu tür halka açık kalabalıklar düzenlemememiz. Bunu, toplumumuzdaki en savunmasız kişilere, her şeyini veren ve ayakta alkışlanan sağlık çalışanlarına, bir kulüp olarak bize yardımcı olan polis ve yerel yetkililere borçluyuz. Lütfen, kutlayın; ama güvenli bir şekilde ve özel ortamlarda kutlayın. Böylece bu korkunç hastalığı toplumumuzda daha fazla yayma riskini ortadan kaldırmış oluruz.

Her şey farklı olsaydı hep beraber şampiyonluk kutlaması yapmaktan, geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra düzenlediğimiz geçit töreninden daha da büyük bir tören düzenlemekten başka bir şey istemezdim. Ancak şu anda bu mümkün değil. Salgına karşı çok fazla mücadele ettik ve bu çabamız boşa gidemez. Doğru olanı yapmayı hem kendimize hem de birbirimize borçluyuz. Şu anda birbirimizden uzak durmak aslında beraber olmak ve birbirimize destek olmak demek.

Doğru zaman geldiğinde kutlayacağız. Bu anların tadını çıkaracağız, şehri kırmızıya boyayacağız. Fakat şimdilik lütfen, mümkün olabildiği kadar evde kalın. Şehrin merkezinde kalabalık gruplar halinde olmak ya da futbol sahalarına gitmek için doğru bir zaman değil. Krizin başında boş bir stadyumda oynamak istemediğimi söylemiştim; ama tek bir insanın bile sağlıklı olmasına yardımcı olacaksa sorgusuz sualsiz bunu yaparız. Bu bakış açımı hiçbir şey değiştirmedi.

Liverpool'a gelmeden önce Almanca'daki "solidarität" kelimesini çok severdim. İngilizcede'de "solidarity" (dayanışma) anlamına geldiğini öğrendim çünkü taraftarlarımız arasında son dönemde sıkça bu kelimenin kullanıldığını duydum. Benim için Liverpool halkını daha iyi özetleyen bir kelime yok. Bu dayanışma anlayışı sayesinde kişisel koruyucu ekipmanlar yaptılar, yemek kolileri yapıp dağıttılar, en çok ihtiyacı oldukları anda insanlara ilaç götürdüler. Bu dayanışma anlayışıyla böylesine zorlu bir zamanda birçok farklı anlamda bir araya geldiler.

Ayrı kalarak bir araya gelmeye devam edebilirsek, umarım bu hastalıkla mücadelede büyük rol oynayacağız. Bunu yapabileceğimizi biliyorum, çünkü nasıl fark yaratılabileceğini deneyimledim. Oyuncularım da ben de bu durumdan faydalandık. Umuyorum ki birkaç ay içinde veya gerekirse daha uzun bir sürede Liverpool Echo gazetesine, insan sağlığını diğer her şeyin önünde tuttuğunuz için sizlere teşekkür ettiğim bir mektup yazarım.

Bundan başka hiçbir şey beni daha fazla gururlandıramaz.

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Şimdilik, şampiyon olmamıza yardım ettikleri için Liverpool taraftarlarına ve şehrin insanlarına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bizim zamanımız. Hepimizin hayatları için özel bir an. Bunu mümkün kılan sizlersiniz. Her biriniz kendi başınıza bir şampiyonsunuz. Bu başardıklarınızı kutlama şansı bulana kadar beklemede kalmalıyız.

Asla yalnız yürümeyeceksiniz.

Jürgen"