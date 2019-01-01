Klopp'tan Guardiola'ya Mane yanıtı: Kendisini yere atmıyor

Jürgen Klopp, Pep Guardiola’nın hakkında ‘Kendisini bazen yere atıyor’ diyerek suçladığı Sadio Mane’yi savundu.

Sadio Mane, Premier Lig'de geçtiğimiz hafta 'un Aston Villa'yı 2-1 yendiği maçta uzatmalarda galibiyeti golünü atarak 3 puanı getiren isim olmuştu.

Karşılaşmada kendisini yere attığı gerekçesiyle bir de sarı kart gören Mane'in bu hareketi ise eleştirilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Bazen son dakikalarda harika goller atabilen bir yetenek ama bazen de kendisini yere atıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Guardiola yanıt gecikmedi.

Klopp, "Bizim maçımızda gerçekleşen bir olay hakkında maçtan hemen sonra nasıl fikir sahibi oluyor bilmiyorum. Mane kendisini yere atan bir oyuncu değil. Aston Villa maçında yaşanan pozisyonda kendisine müdahale vardı o yüzden düştü. Böyle bir şey Manchester City'nin maçında olsa eminim kendileri penaltı isterdi" diye konuştu.

Liverpool ile Manchester City, 10 Kasım Pazar günü Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek.