Klopp'tan Guardiola'ya gönderme: "Taktik faullerden bahsetmem"

Pep Guardiola'nın Sadio Mane hakkında sarf ettiği sözlere Jürgen Klopp'tan ince bir yanıt geldi.

- maçına doğru ortam ısınmaya başladı.

Premier Lig'in ilk iki sırasındaki takımlar pazar günü Anfield'da kozlarını paylaşacaklar. Maç öncesi gündemde Pep Guardiola'nın Liverpoollu Sadio Mane'yle ilgili "Bazen kendini yere atıyor ama çok iyi bir oyuncu" sözleri var.

Jürgen Klopp'a Guardiola'nın bu sözleri sorulduğunda Alman teknik adamdan ince bir yanıt geldi.

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Basın toplantısında konuşan Klopp, "Biri bana Pep'in bu sözleri söylediği videoyu gösterdi. İnanamadım. Yangına körükle gitmek niyetinde değilim. Bu tip tartışmaların içinde olmak istemiyorum. Ben de taktik faullerden bahsetmeyeceğim, söz." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlar zaman zaman taktik fauller yapmakla itham ediliyorlar.

Liverpool'un Aston Villa'yı 2-1 yendiği maçta son dakika golüyle takımına üç puan kazandıran Sadio Mane, müsabakanın ilk yarısında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görmüştü.