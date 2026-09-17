Klopp, Younes Bin Talib'i kadroya çağırmasının sırrını açıkladı ve Almanya kadrosuyla ilgili sürpriz kararının nedenini ortaya koydu

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, önümüzdeki uluslararası ara döneminde 4 maç oynayacak takım için iki ayrı kadro açıklama yönündeki sürpriz kararını savundu ve Eintracht Frankfurt forveti Younes Ebnoutalib'i kadroya dahil etme gerekçesini açıkladı.

Genç millî takım düzeyinde Fas'ı temsil etmesinin ve uzun yıllar boyunca defalarca Fas Millî Takımı ile ilişkilendirilmesinin ardından, Younes Ebnoutalib nihayet Almanya Milli Takımı ile ilk maçını oynayabilir.

Jürgen Klopp, 23 yaşındaki oyuncuya duyduğu büyük hayranlığı gizlemediği Eintracht Frankfurt forvetini kadroya çağırdı.

Almanya Bundesliga'sında üç maçta üç gollük müthiş bir sezon başlangıcının ardından Ebnoutalib, yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörünün dikkatini kısa sürede çekti.

Younes Ebnoutalib'in kadroya çağrılmasının sırrı

Bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Klopp, Ebnoutalib'in performansını özellikle övdü ve şunları söyledi: "Frankfurt ile ilk maçını izledim ve kendi kendime dedim ki: Ne oyuncu ama! Onu nereden buldular? Teknik ekip arasında hiçbir tartışma olmadı, hepimiz hemen aynı fikirdeydik: Evet, onu kadromuza katmalıyız."

Şunları ekledi: "Zekâsı, özellikle son hücum üçlüsündeki oyunu açısından, ofsayt tuzağına düşmeden hareket etmesi olağanüstü ve muhteşem. Büyük bir yetenek."

Hollanda (24 Eylül) ve Yunanistan (27 Eylül) maçları için özel bir kadro çağrıldı; ikinci bir kadro ise Sırbistan (1 Ekim) ve Yunanistan (4 Ekim) maçlarında yer alacak. Kaleci Finn Dahmen (Augsburg) her iki kadroda da bulunan tek oyuncu.

Klopp Almanya için neden iki kadro açıkladı?

Klopp şu uyarıda bulundu: "Bir asıl takım ya da yedek takım oluşturmadık. Dört maçın hepsini kazanmak istiyoruz."

Fikrin, önümüzdeki kampta mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyu gözlemlemek olduğuna dikkat çekti.

Şunları ekledi: "Kapıyı sonuna kadar açtım ve dedim ki: Katılmak isteyen herkesin bir şansı var."

Teknik direktör, temmuz ayındaki ilk basın toplantısında buna işaret ederek "60'tan fazla oyuncudan oluşan bir listem var" demişti.

Bir numara Stegen, yeni kaptan Kimmich

Bazı özel durumlarda hâlâ verilmesi gereken kararlar var; 15 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra ter Stegen (34 yaşında) asıl kaleci olacak.

Ancak ter Stegen'in, her iki kadroya da çağrılan tek oyuncu olan ve Klopp'un tercih ettiği bir seçenek gibi görünen Finn Dahmen konusunda dikkatli olması gerekecek; Klopp bu konuda "Son derece yetenekli bir kaleci, onu daha uzun süre oynarken görmek isterim" dedi.

Yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörü, kaptanlık pazubandını takacak ve orta saha oyuncusu olarak değerlendirilecek Joshua Kimmich gibi deneyimli oyunculara güvenmeyi amaçlıyor.

Klopp şunları açıkladı: "Onun sağ bek olarak oynama ihtimalini hiç konuşmadık. Deneyimli bir oyuncu ve örnek olması gerekiyor. Ancak yeni bir oyun tarzına uyum sağlamamız gerekiyor. Çözülmesi gereken taktik meselelerimiz var. Tüm potansiyelini ortaya koyacağına eminim."

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Almanya kadrosundaki yeni oyuncular

Kadroya çağrılan 11 yeni oyuncu ve daha önce A Millî Takım'da hiç oynamamış 16 oyuncu var. Bu yenilenme önemli ve takıma yeni bir canlılık katıyor.

Klopp şunları söyledi: "Bambasi Konte'yi çağırdığımda iki dakika güldü. Ayrıca Mika Bauer, Felix Kaydel ve Hennes Berns'i de şaşırttım."

Ayrıca Freiburg'dan dört oyuncu çağrıldı: Philipp Treu, Yannick Engelhardt, Max Rosenfelder ve Derry Scherhant.

Jürgen şunları açıkladı: "Freiburg bir süredir çok özel bir performans sergiliyor. Her takım farklı kişiliklerden oluşuyor ve herkes katkı sağlıyor. Güçlü bir zihniyeti satın alamazsınız ama onu geliştirebilirsiniz. Freiburg oyuncuları bu zihniyete sahip."

Son olarak, birçok oyuncu seçilirken, aralarında Almanya Milli Takımı ile geçmişi olan bazı oyuncuların da bulunduğu diğerleri hayal kırıklığına uğradı.

Dünya Kupası'nın öne çıkan yedek oyuncusu Deniz Undav'ın kadro dışı bırakılması sürpriz olabilir; Klopp bu konuda şunları söyledi: "Onunla konuştum. Bu sezon henüz seviyesine ulaşmadı. Dört forvet seçmek istiyordum ve şu an için diğerlerini tercih ettim."

Şöyle bitirdi: "Leroy Sané bu sezon henüz seviyesine ulaşmadı. Onunla konuşacağım ama henüz yapmadım. Leon Goretzka ile de konuşmadım ama o sakat. 50 ya da 60'tan fazla telefon görüşmesi yaptım."