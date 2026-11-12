Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yarın cuma günü oynanacak Sırbistan maçı hakkında konuştu ve takımını bekleyen sınava dört gözle baktığını vurguladı.

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Klopp, tanıtım basın toplantısında, maçın tanık olacağı alışılmadık atmosfere değindi; Sırbistan Futbol Federasyonu'na UEFA tarafından verilen ve taraftarların normal şekilde maça gelmesini engelleyen ceza nedeniyle, maçı yalnızca yaklaşık 5 bin Sırp çocuğun izlemesine izin verildi.

Klopp, tribünlerdeki çocuklar hakkında şakayla şöyle konuştu: "O halde yarın 5 bin Sırp çocuğu, futbolda her zaman galibiyet gelmeyeceğini düşünerek evlerine göndermek zorunda kalacağız, ama bir dahaki sefere başka bir fırsat yakalayacaklar. Kimseyi tehdit etmek istemiyorum, ancak hedefimiz maçı kazanmak; her ne kadar çocukların önünde oynanacak olsa da."

Alman teknik direktör, beklenen karşılaşma hakkında şunları söyledi: "Onu dört gözle bekliyorum. Bizim için bir sınav. Tüm bunları, gözümüzün önüne tek bir nihai hedef koyarak yapıyoruz; o da rekabete hazır olmak. Yarınki maç gerçek bir rekabetçi karşılaşma ve son derece zor olmasını bekliyorum."

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Şöyle ekledi: "(Maç) şu anda nerede olduğumuzu ve ne kadar yol kat ettiğimizi görmek için gerçek bir sınav olacak. Elbette zamanı iyi değerlendirdiğimizi göstermek istiyoruz. Bunu başarmak için önümüzde hâlâ birkaç saat var; böylece herkes sahada ne ortaya koyacağımızı görebilir. Dediğim gibi, maçı dört gözle bekliyorum."

"Wael Mahya'nın kadro dışı bırakılması"

Öte yandan Klopp, Wael Mahya'nın Sırbistan maçı için Almanya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığını yazan gazete başlıklarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve kararın genç oyuncuyu cezalandırmak ya da ondan vazgeçmek anlamına gelmediğini, maç kadrosunda izin verilen oyuncu sayısıyla ilgili olduğunu vurguladı.

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Klopp şöyle konuştu: "Wael Mahya hakkında konuşmak istiyorum, çünkü konu onun kadrodan çıkarıldığını söyleyen bir gazete başlığına dönüştü. Bu, yaşananların gerçeğinden tamamen uzak; tam bir saçmalık. Elbette onu kadro dışı bırakmadık."

Şöyle ekledi: "Wael ile önceden konuştum ve herhangi bir değişiklik olmazsa maç kadrosunda yer almayacak. Bu deneyimi tam anlamıyla yaşamasını istiyoruz. Kendimi 17 yaşında hayal ettiğimde ve birisi bana bu seviyede bir takımın parçası olabileceğimi söylediğinde, bunu başarmak için önüme çıkan her fırsatı değerlendirirdim."

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Şöyle devam etti: "Durum tam olarak bu. Harika bir şekilde antrenman yapıyor ve çok iyi bir formda, ama kadro dışı bırakılmadı. Bizimle birlikte."

Almanya Futbol Federasyonu, Mahya'nın milli takım kafilesiyle Belgrad'a gitmesine rağmen Sırbistan maçının kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı; bunun nedeni Klopp'un 24 oyuncudan oluşan bir kadro seçmesiydi, oysa UEFA Uluslar Ligi talimatları her maç kadrosunda yalnızca 23 oyuncuya izin veriyor.

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Wael Mahya kimdir?

17 yaşındaki Wael Mahya, Alman futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Borussia Mönchengladbach'ta orta sahada forma giyiyor.

Mahya hem Alman hem de Fas vatandaşlığına sahip, ancak alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımlarını temsil ediyor.

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31 Aralık 2008'de doğan Mahya, sekiz yaşında Mönchengladbach akademisine katıldı ve kulüp içinde bir dizi rekor kırmayı başardı; 2025 yılının Ekim ayında Almanya Kupası'nda takımın formasıyla sahaya çıkan en genç oyuncu olduktan sonra, aynı yılın Aralık ayında Wolfsburg karşısında forma giyerek kulüp tarihinde Almanya Ligi'nde boy gösteren en genç oyuncu oldu.