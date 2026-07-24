Klopp ve Almanya'nın yeni devrimi: Kurtarıcı mı olacak, yoksa geçici bir çözüm mü?

Jürgen Klopp önceki duraklarında yalnızca başarılı bir teknik direktör olmakla kalmadı, ismi her zaman yönetimini üstlendiği takımları yeniden canlandırmakla anıldı; öyle ki mucizeler yaratabilen bir "kurtarıcı" olarak görülür oldu.

Bugün ise Alman teknik adam, kariyerinin en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya. Tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Almanya Milli Takımı'nı yeniden inşa etme görevi ona verildi; büyük umutların yanında bir o kadar büyük şüpheler ve eleştiriler de var.

Birkaç hafta önce Klopp, bir televizyon yorumcusu olarak sahadan, Almanya Milli Takımı'nın Paraguay karşısında penaltı atışları sonucunda aldığı sürpriz yenilginin ardından Dünya Kupası'ndan elenişini izlemişti.

Bu yenilgi teknik direktör Julian Nagelsmann'ın istifasına yol açtı ve Alman futbolu yeni bir krize girdi. Bu durum, Alman Futbol Federasyonu'nu milli takımı yeniden doğru yola sokmak için en uygun gördüğü adamı seçmek üzere hızla harekete geçmeye itti.

Yalnızca üç hafta sonra Alman Federasyonu, Klopp'un 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle milli takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Klopp, takımı "EURO 2028" Avrupa Şampiyonası'nda ve 2030 Dünya Kupası'nda yönetecek.

Teknik ekibin başındaki ilk maçının 24 Eylül'de Hollanda'ya karşı olması planlanıyor.

Klopp, göreve gelişinin ardından şunları söyledi: "Milli takım, Almanları başka birçok şeyin başaramayacağı bir şekilde birleştirebilir; işte bu, bu görevi benim için son derece özel kılan şey."

Taraftara umut veren sıra dışı bir sicil

59 yaşındaki Klopp, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluklarına, Borussia Dortmund ile de iki kez Bundesliga şampiyonluğuna ulaşarak modern dönemin en büyük Alman teknik direktörlerinden biri sayılıyor.

Bu nedenle birçok kişi, son yıllarda saygınlığını yitiren Almanya Milli Takımı'nı doğal yerine geri döndürecek en uygun adamın o olduğunu düşünüyor.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, Nagelsmann'ın istifa ettiği andan itibaren Klopp'un ilk tercih olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Jürgen tutkuyu, güvenilirliği ve insanlara ilham verme yeteneğini temsil ediyor. Julian Nagelsmann'ın istifasından sonra ondan daha iyi bir seçeneğimiz yoktu, bu yüzden onunla anlaşmayı tamamlamak için tüm gücümüzle çalıştık."

Klopp ayrıca, üçlünün Premier Lig'de elde ettiği başarıları tekrarlama girişiminde, Liverpool'daki en önemli eski yardımcılarından ikisine, Pep Lijnders ve Peter Krawietz'e güvenecek.

Geniş taraftar desteği

Milli takımın yaşadığı zorlu koşullara rağmen Klopp büyük bir taraftar desteğine sahip. Alman "Kicker" dergisinin gerçekleştirdiği bir kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yaklaşık %80'i Klopp'un milli takımı çalıştırmak için en ideal seçenek olduğunu düşündü.

Birçok kişi, Almanya Milli Takımı'nın son yıllarda güçlü bir karakterden ve kazanma zihniyetinden yoksun olduğunu düşünüyor; bunlar da tüm teknik direktörlük kariyeri boyunca Klopp'un ismiyle özdeşleşen özellikler, özellikle de Liverpool'daki oyuncularını tanımlamak için kullandığı "zihniyet canavarları" tabiriyle ün kazandıktan sonra.

Almanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Stefan Effenberg, Klopp'un milli takıma "yeni bir iyimserlik ruhu" verebileceğini söyledi.

Borussia Dortmund İcra Kurulu Başkanı Carsten Cramer de Klopp'un etkisinin teknik boyutu aşabileceğini vurguladı.

"Kicker" dergisine şunları söyledi: "Bence o, şu anda Alman futbolunun, hatta Alman toplumunun da yoksun olduğu birçok özelliği temsil ediyor."

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Ancak herkes Klopp'u desteklemiyor

İyimserlik dalgasına rağmen Klopp'un atanması Almanya'da tam bir uzlaşıyla karşılanmadı. Teknik direktör, 2024 yılında "Red Bull" grubuna küresel futbol departmanı başkanı olarak katılmasından bu yana geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı; birçok taraftar bu adımı Alman futbolunun geleneksel ilkelerine ihanet olarak değerlendirdi.

"Red Bull", çok kulüplü sahiplik modeli nedeniyle sürekli eleştirilerle karşı karşıya; bunun yanı sıra Alman kulüplerinin taraftarlarına kulüplerinin kararları üzerinde kontrol hakkı veren "50+1" kuralını dolanmakla suçlanıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında tartışma, Klopp'un milli takımın teknik direktörlüğünü üstlendikten sonra bile "Red Bull" şirketinin elçisi rolünü sürdürebileceğine işaret eden raporların ardından daha da arttı. Bu durum geniş çaplı bir öfkeye yol açtı.

Alman Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Theo Zwanziger, "Frankfurter Allgemeine" gazetesine şunları söyledi: "Bu, kesinlikle kabul edilemez bir şey. Red Bull, futboldaki nüfuz merkezlerini ele geçirmeye çalışıyor."

"Unsere Kurve" taraftar birliği de bu duruma karşı çıkarak, Alman Federasyonu'nun paranın nüfuzuna boyun eğmemesi gerektiğini belirtti.

Birliğin sözcüsü Thomas Kessen şunları söyledi: "Klopp'u kurtarıcı olarak nitelemeden önce, özellikle Borussia Dortmund taraftarları nezdinde yitirdiği taraftar itibarının boyutunu hatırlamalıyız."

Atama biçimine yönelik eleştiriler

Eleştiriler Klopp'un "Red Bull" ile ilişkisiyle sınırlı kalmadı, Alman Federasyonu'nun teknik direktör seçim sürecini ele alış biçimine de uzandı.

2014 Dünya Kupası şampiyonu Bastian Schweinsteiger, Klopp ile anlaşmanın hızından duyduğu şaşkınlığı dile getirerek, Federasyon'un başka herhangi bir seçeneği değerlendirip değerlendirmediğini sorguladı.

Şunları söyledi: "Klopp'un ilk tercih olması doğal, ancak Federasyon heyetinin anlaşmayı tamamlamak için doğrudan New York'a gittiğini görünce iş aceleye getirilmiş gibi görünüyor. Herkesin şunu sorma hakkı var: Aslında hiç alternatif var mıydı?"

Ayrıca, Alman futbolunun geçirdiği krizin tek bir teknik direktörün çözemeyeceği kadar büyük olması nedeniyle Klopp'un yalnızca bir "geçici çözüme" dönüşebileceğini ekledi; bu, İngiliz yayın kuruluşu "BBC"'nin aktardığına göre.

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Kriz teknik direktör değişikliğinden daha derin

Almanya Milli Takımı, son üç Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi başaramadıktan sonra, on yıllardır en kötü dönemlerini yaşıyor.

Almanya'daki birçok ses, krizin yalnızca teknik ekibe değil, tüm futbol sistemine uzandığını düşünüyor.

Klopp'un kendisi de bu görüşe katılıyor. Daha önce "Magenta TV" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Meselenin yalnızca teknik direktörle ilgili olmadığını defalarca söyledim."

Şunları ekledi: "Alman futbolu bir yol ayrımında duruyor ve değişmesi gereken birçok şey var."

Başlangıç ve gerçek sınav

Klopp görevine resmi olarak önümüzdeki eylül ayında, Almanya Milli Takımı'nı UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda karşısında yönettiğinde başlayacak.

Ancak gerçek sınav iki yıl sonra, milli takım Birleşik Krallık ve İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası müsabakalarına çıktığında olacak.

Bu turnuva Klopp için özel bir anlam taşıyabilir; zira Anfield stadyumu ev sahipliği yapacak statlar arasında yer almasa da, Almanya Milli Takımı maçlarından birini Everton'ın yeni statı "Hill Dickinson"da oynarsa, tarihi zaferlerini yaşadığı Liverpool şehrine dönebilir.

İşte ancak o zaman, Liverpool'u şampiyonluk podyumlarına geri döndüren adamın Almanya Milli Takımı ile mucizeyi tekrarlayıp tekrarlayamayacağı, yoksa "Die Mannschaft" krizinin, konumu ne olursa olsun bir teknik direktörün çözemeyeceği kadar derin olup olmadığı ortaya çıkacak.